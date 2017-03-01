Бондаренко не братиме участь у голосуванні щодо секретаря міської ради

Кожен депутат має право внести проект рішення, який вважає за потрібне. Це стосується і Бінусова, який вніс пропозицію про зняття Олександра Радуцького з посади секретаря міськради. Про це сказав мер Анатолій Бондаренко на прес-конференції. Разом з тим, зазначив, що за подібні проекти рішень не голосуватиме.





- Кожен депутат міської ради має право внести на розгляд сесії проект рішення. Олександр Радуцький на сьогодні працює секретарем міської ради і є членом виконавчого комітету. Він відповідальний за співпрацю з депутатським корпусом Черкаської міської ради і, за моїм розпорядженням, є куратором КП «Дирекція парків». Особисто я не буду брати участь у голосуванні, якщо таке матиме місце на засіданні сесії. Водночас якщо окремі громадські діячі та депутати діятимуть в обхід Конституції – буду реагувати відповідним чином, скориставшись правом вето, – наголосив міський голова Анатолій Бондаренко сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо проекту рішення стосовно можливого імпічменту секретаря міської ради Олександра Радуцького.

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