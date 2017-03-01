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Бондаренко не братиме участь у голосуванні щодо секретаря міської ради

01 березня 2017, 16:14 Новини Черкас та Черкаської області

Кожен депутат має право внести проект рішення, який вважає за потрібне. Це стосується і Бінусова, який вніс пропозицію про зняття Олександра Радуцького з посади секретаря міськради. Про це сказав мер Анатолій Бондаренко на прес-конференції. Разом з тим, зазначив, що за подібні проекти рішень не голосуватиме.

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- Кожен депутат міської ради має право внести на розгляд сесії проект рішення. Олександр Радуцький на сьогодні працює секретарем міської ради і є членом виконавчого комітету. Він відповідальний за співпрацю з депутатським корпусом Черкаської міської ради і, за моїм розпорядженням, є куратором КП «Дирекція парків». Особисто я не буду брати участь у голосуванні, якщо таке матиме місце на засіданні сесії. Водночас якщо окремі громадські діячі та депутати діятимуть в обхід  Конституції – буду реагувати відповідним чином, скориставшись правом вето, – наголосив міський голова Анатолій Бондаренко сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо проекту рішення стосовно можливого імпічменту секретаря міської ради Олександра Радуцького.

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Коментарі  

 
0 #2 Собкор 01.03.2017 17:24
Цитую Цирк:
ой йой йой, як грозно...

тіпа, "нет", но "да"
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+2 #1 Цирк 01.03.2017 16:33
ой йой йой, як грозно...
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