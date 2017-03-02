Черкаська міськрада скасувала рішення по Соснівці

Черкаська міськрада під час сьогоднішньої сесії скасувала рішення від 22 грудня 2016 року про можливу забудову Соснівки.

Депутат Олексій Романов, який ініціював скасування, виступаючи на сесії, наголосив, що це дозволить призупинити забудову соснового бору «на схилах нашого чудового Дніпра». Олексій Романов зазначив, що його колеги 22 грудня стали заручниками невиконання регламенту: питання були згруповані і на проект по Соснівці не звернули увагу. Після цього це питання багато обговорювалось і його треба проголосувати сьогодні.

- По тому, хто проголосує проти, буде зпрозуміло, хто лобіює це питання,- сказав Романов.

У результаті за скасування проголосували 27 депутатів, тобто більшість, проти - троє (Мирза, Чернецький, Бурячинський), утримались - 7.

Розгляд питання завершився гучними оплесками в залі.

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