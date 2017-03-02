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«Що в цьому поганого, я не розумію», - Радуцький про вже скасовану забудову Соснівки

02 березня 2017, 11:27 Новини Черкас та Черкаської області

Секретар Черкаської міськради Олександ Радуцький після скасування рішення щодо можливої забудови у черкаській Соснівці наголосив, що якщо забудовник подасть на міськраду до суду, то міськрада, найімовірніше, програє. Про це свідчать попередні рішення судів з аналогічних питань, - сказав Радуцький журналістам.

На запитання про його особисте ставлення про забудову Соснівки, він наголосив, що насправді про забудову 42 га Соснівки ніколи не йшлося, ідеться тільки про будівництво невеличкого мікрорайону на 2,5 га нині засмітченої території так званих дач Андрєєва.

- Що в цьому поганого, я не розумію, - додав Радуцький, який під час сьогоднішнього голосування утримався.

Також утримались депутати Олександр Дишлюк, Ігор Кіта, Руслан Лола, Станіслав Лукирич, Олександр Савенко та Роман Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні депутати міськради скасували своє рішення від 22 грудня 2016 року про можливу забудову Соснівки.

Як перед цим зазначав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, у разі скасування цього рішення, потреби у проведенні громадських слухань із цього питання немає.

 

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Коментарі  

 
+7 #3 Інь і Янь 02.03.2017 11:55
Зріємо! Декому лячно.
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+10 #2 Балаганов. 02.03.2017 11:46
Шура, ну відпрацюєш гроші бригади на чомусь іншому. На посаді залишився, так що все порішаєш.
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+13 #1 О.ЧУПРИНА 02.03.2017 11:37
Сашко!Раджу,кра ще нічого не говорити.Дуже вже видно,що ти "тягнеш мазу" за так званого Забудовника.На сьогоднішній день ніякого Забудовника не має.Є орендар нерухомості та земельної ділянки.Голова обласної ради пан Вельбівець ініціюватиме роторгнення договору оренди майна,а міська рада повинна зробити те саме у відношенні договору оренди земельної ділянки.
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