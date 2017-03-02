«Що в цьому поганого, я не розумію», - Радуцький про вже скасовану забудову Соснівки

Секретар Черкаської міськради Олександ Радуцький після скасування рішення щодо можливої забудови у черкаській Соснівці наголосив, що якщо забудовник подасть на міськраду до суду, то міськрада, найімовірніше, програє. Про це свідчать попередні рішення судів з аналогічних питань, - сказав Радуцький журналістам.

На запитання про його особисте ставлення про забудову Соснівки, він наголосив, що насправді про забудову 42 га Соснівки ніколи не йшлося, ідеться тільки про будівництво невеличкого мікрорайону на 2,5 га нині засмітченої території так званих дач Андрєєва.

- Що в цьому поганого, я не розумію, - додав Радуцький, який під час сьогоднішнього голосування утримався.

Також утримались депутати Олександр Дишлюк, Ігор Кіта, Руслан Лола, Станіслав Лукирич, Олександр Савенко та Роман Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні депутати міськради скасували своє рішення від 22 грудня 2016 року про можливу забудову Соснівки.

Як перед цим зазначав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, у разі скасування цього рішення, потреби у проведенні громадських слухань із цього питання немає.

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