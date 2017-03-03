До Черкас із Харкова повернувся керівник батальйону Патрульної поліції

Керівник батальйону Патрульної поліції Черкас Ярослав Кубраков знову приступив до своїх обов’язків у Черкасах. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив керівник міської Патрульної поліції Олександр Кокоба.

Як повідомлялось раніше, Ярослав Кубраков переїхав до Харкова разом колишнім начальником Патрульної поліції Черкас Вадимом Лисничуком. Однак, за словами Олександра Кокоби, ця поїздка для Кубракова була в якості відрядження.

- Він їздив на допомогу Вадиму Лісничуку. Допоміг і повернувся. Так і було обумовлено, - сказав Олександр Кокоба.

У Черкасах він знову працюватиме на посаді керівника батальйону.

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