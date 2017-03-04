Рятувальники не могли доїхати технікою до палаючого острова (ФОТО)

Сьогодні під Черкасами горів острів (на час спаду води - "півострів") навпроти стику вулиць Героїв Дніпра і Сержанта Жужоми. КамАЗ МНС не зміг не тільки вирулить через завали від автобудівців, а й дотягнути пожежні "рукави", інформує у «Фейсбуці» радник голови ОДА Андрій Кравець.



«Гігантські бордюри, зведені восени на "мегадорозі" понад берегом Дніпра і безалаберний насип без жодного спуску до річки всю зиму не давали добратися туди автівкам рятувальників, якби хтось із рибалок раптом провалився на льоду - від цього втратився б час... Хлопців-рятувальників довелося проводити на острів очеретами і вони гасили вогонь ЛОПАТАМИ і затоптували НОГАМИ! Благо не пустили вогонь від очерету до дерев...» – розповідає подробиці Андрій Кравець.

Він закликає владу навести лад на набережній.

«Прошу як "пересічний мешканець" Митниці, на яку з інших районів приїздять любителі селфі на фоні нової недобудованої дороги з "протитанковими" (і протиМНСними) бетонними бордюрами», – зазначив він.





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