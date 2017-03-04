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Рятувальники не могли доїхати технікою до палаючого острова (ФОТО)

04 березня 2017, 20:58 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні під Черкасами горів острів (на час спаду води - "півострів") навпроти стику вулиць Героїв Дніпра і Сержанта Жужоми. КамАЗ МНС не зміг не тільки вирулить через завали від автобудівців, а й дотягнути пожежні "рукави", інформує у «Фейсбуці» радник голови ОДА Андрій Кравець.

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«Гігантські бордюри, зведені восени на "мегадорозі" понад берегом Дніпра і безалаберний насип без жодного спуску до річки всю зиму не давали добратися туди автівкам рятувальників, якби хтось із рибалок раптом провалився на льоду - від цього втратився б час... Хлопців-рятувальників довелося проводити на острів очеретами і вони гасили вогонь ЛОПАТАМИ і затоптували НОГАМИ! Благо не пустили вогонь від очерету до дерев...» – розповідає подробиці Андрій Кравець.

Він закликає владу навести лад на набережній.

«Прошу як "пересічний мешканець" Митниці, на яку з інших районів приїздять любителі селфі на фоні нової недобудованої дороги з "протитанковими" (і протиМНСними) бетонними бордюрами», – зазначив він.

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Коментарі  

 
+2 #4 Кумовство 05.03.2017 15:08
Цитую Сидоров:
Соромно за такий бардак у Місті.Море доріг, які претворилися у смугу перешкод для десантних військ.Машинами уставлені усі вільні клаптики площі навколо кожної з багатоповерхіво к.Не раз бачив , як вголос щось кажучи, з дверей під"їзду виносили ноші з дебеленьким пацієнтом . І насли метрів 20=30, бо швидка не може під"їхати до дверей під"їзду, бо якісь придурки всовують одну, а той дві!!! машини напроти дверей, бочком треба проходити. А не дай господь пожежа.Гаплик повний будЕ

Тому, що на Митниці була автостоянка Кабул (міська рада віддала 20 років назад цю ділянку в аренду), але з приходом цієї влади ділянку у міста викрали, привласнили і спритний поплічник мера побудував там житловий квартал. Не дай бог "Батьківщина" прийде до влади в Україні, буде з державою те, що зараз твориться у Черкасах під проводом БАНДАренки
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+6 #3 Розум 05.03.2017 10:50
А все тому, що немає ніякої системи в управлінні містом. Доки десь не жахне, ніхто й не пошевелиться. Митницю роздовбали будівельники і кинули. Коли у грудні йшли дощі і сніг, клали плитку. А зараз сухо, та нічого не робиться. Роздовбані тротуари, по яким люди щодня ходять - то окрема тема. Нікому до них взагалі діла немає. Машини ставлять по-жлобському, впоперек доріжок. Треба Фреймут запросити подивитися понівечений бульвар Шевченка та Героїв Дніпра, повезти на погорілі острови. Хай зробить рекламу місту і міському голові.
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+10 #2 Сидоров 05.03.2017 05:16
Соромно за такий бардак у Місті.Море доріг, які претворилися у смугу перешкод для десантних військ.Машинами уставлені усі вільні клаптики площі навколо кожної з багатоповерхіво к.Не раз бачив , як вголос щось кажучи, з дверей під"їзду виносили ноші з дебеленьким пацієнтом . І насли метрів 20=30, бо швидка не може під"їхати до дверей під"їзду, бо якісь придурки всовують одну, а той дві!!! машини напроти дверей, бочком треба проходити. А не дай господь пожежа.Гаплик повний будЕ
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+10 #1 Черкащанин 04.03.2017 22:43
Митницю загадили по саме нікуди. Та хіба тільки Митницю? Все місто перетворили на сміттєзвалище! Все роздовбане і нічого не доведене до пуття "реконструкторам и"!
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