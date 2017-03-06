В Уманської поліції новий керівник

Сьогодні, 6 березня в місті Умань представили нового керівника місцевої поліції. Згідно наказу начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області з 3 березня виконання обов’язків начальника Уманського відділу поліції тимчасово покладено на капітана поліції Якимчука Андрія Юрійовича.

Про це у Фейсбуці повідомила речник Уманського відділу поліції Леся Усенко.

Цей наказ до особового складу відділу довів заступник начальника ГУНП в Черкаській області полковник поліції Віктор Іванько. В офіційному представлені взяли участь представники органів місцевого самоврядування, а саме секретар Уманської міської ради Людмила Кирилюк, голова Уманської районної ради Оксана Супрунець, а також прокурор Уманської місцевої прокуратури Роман Павленко. Кожен із присутніх побажав новопризначеному керівнику успіхів та наснаги у повсякденній діяльності щодо підтримання порядку в місті та забезпечені спокою уманчан.

До призначення Андрій Юрійович обіймав посаду начальника Уманського районного відділення поліції.

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