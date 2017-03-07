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Активісти на Черкащині заблокували Одеську трасу

07 березня 2017, 17:09 Новини Черкас та Черкаської області

Активісти заблокували Одеську трасу в районі Умані Черкаської області в обидва боки. Про це УНН повідомили в ГУ НП в Черкаській області.


“Так, справді траса заблокована. Там люди ходять по пішохідному переходу”, — повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, близько 12:00, водії вантажних автомобілів заблокували Одеську трасу з вимогою встановити ваги для зважування автомобілів.

“Спочатку вони пропускали всі автомобілі, крім вантажних, однак утворився такий затор, що нині там ніхто не може проїхати”, — уточнили у поліції.

При цьому зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група. Також на місце події для ведення перемовин виїхав начальник ГУ НП в Черкаській області.

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