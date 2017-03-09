Овчаренко проінспектував ремонтні роботи: «Звісно, це не повноцінний ремонт…»

Активні ремонтні роботи на автодорогах Черкащини розпочато. Про це у «Фейсбуці» інформує заступник голови ОДА Сергій Овчаренко.



«Сьогодні особисто проінспектував їх хід. Черкаська дамба, дорога до Золотоноші та у напрямку Канева – тут автодорожники на повну ліквідовують ямковість. За 10 днів візьмемося за ремонт дорожнього покриття траси Київ-Одеса до Софіївки. Весняна погода цьому сприяє!» – зазначив Овчаренко.

«Звісно, це не повноцінний ремонт асфальтового покриття. Втім це дає змогу забезпечити проїздність для наших доріг. За глибоку реконструкцію автошляхів, зокрема й дамби, візьмемося по завершенню всіх тендерних та інших процедур. Проекти для цих робіт наша область підготувала однією з перших в Україні», – заявив Овчаренко.





реклама

