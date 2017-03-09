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Овчаренко проінспектував ремонтні роботи: «Звісно, це не повноцінний ремонт…»

09 березня 2017, 17:26 Новини Черкас та Черкаської області

Активні ремонтні роботи на автодорогах Черкащини розпочато. Про це у «Фейсбуці» інформує заступник голови ОДА Сергій Овчаренко.

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«Сьогодні особисто проінспектував їх хід. Черкаська дамба, дорога до Золотоноші та у напрямку Канева – тут автодорожники на повну ліквідовують ямковість. За 10 днів візьмемося за ремонт дорожнього покриття траси Київ-Одеса до Софіївки. Весняна погода цьому сприяє!» – зазначив Овчаренко.

«Звісно, це не повноцінний ремонт асфальтового покриття. Втім це дає змогу забезпечити проїздність для наших доріг. За глибоку реконструкцію автошляхів, зокрема й дамби, візьмемося по завершенню всіх тендерних та інших процедур. Проекти для цих робіт наша область підготувала однією з перших в Україні», – заявив Овчаренко.

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Коментарі  

 
+3 #13 Какой слог! 10.03.2017 11:46
ПРОЇЗДНІСТЬ подкралась незаметно (С.Овчаренко)
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+3 #12 Інспектуй, не інспектуй.. 10.03.2017 11:37
Цитую Зубний протез:
Цитую А чого через Фейсбук?:
Прочитав оригінал на "Фейсбуці". Зря ви, "Прочерк", випустили фразочку від Овчаренка: "Дороги нон-стоп" :lol: :lol: :lol:
Схоже, чувак абсолютно не знає значення словосполучення "нон-стоп", яке вживають тільки працівники нічних клубів, радіо і телебачення. Термін "нон-стоп" означає "безперервність" - кінопоказів, радіомарафону або танцювальних мелодій. А при чому "безперервність" до того, як кладуться дороги в області? :-*

Вже скоро три роки як від Черкас до Сміли такий "нон-стоп", що вже і кіньми не проїдеш.

А про ту дорогу на Смілу Овчаренко теж писав, що він її "особисто інспектував"))) У нього такі пости на "фейсбуці" - у режимі "нон-стоп" ;-) пише тільки як "особисто інспектує" дороги і блискавичний ремонт драмтеатру. Нон-стоп, одним словом (де він його тільки взяв?)
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+4 #11 Платник податків 10.03.2017 11:36
Теж інспектор знайшовся! Щоб превіряти потрібно знати, а не займатись піаром!
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+5 #10 Зубний протез 10.03.2017 10:06
Цитую А чого через Фейсбук?:
Прочитав оригінал на "Фейсбуці". Зря ви, "Прочерк", випустили фразочку від Овчаренка: "Дороги нон-стоп" :lol: :lol: :lol:
Схоже, чувак абсолютно не знає значення словосполучення "нон-стоп", яке вживають тільки працівники нічних клубів, радіо і телебачення. Термін "нон-стоп" означає "безперервність" - кінопоказів, радіомарафону або танцювальних мелодій. А при чому "безперервність" до того, як кладуться дороги в області? :-*

Вже скоро три роки як від Черкас до Сміли такий "нон-стоп", що вже і кіньми не проїдеш.
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+5 #9 Duma 10.03.2017 09:59
Що таке "проїздність", пане Овчаренко? :lol: Не знаєте самi української мови - то попросили б когось із журналістів написати. Ще ж не всі з ОДА пішли?
Бо вашу писанину журналісти реальних ЗМІ вже на цитати розтягнули: кажуть, що якщо на мосту - "проїздність", то тоді на вулицях Черкас - "повна проїздність". Одним словом, вітаю - ви стали автором нового матюка, про який усі пам'ятатимуть, що його вигадав Овчарренко-менший)
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+6 #8 Пенсіонер-дорожник 10.03.2017 09:06
Цитата: "візьмемося за ремонт дорожнього покриття траси Київ-Одеса до Софіївки".

Пан Овчаренко, покажіть, будь ласка на мапі це місце: його в природі не існує! Спочатку вивчіть мережу доріг та адміністративно -територіальний устрій області, щоб не розповідати відверту маячню!

Якщо Ви мали на увазі с.Софіївка Золотоніського району, то воно розташоване на аавтодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя; с.Софіївка Черкаського району - на дорозі Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук. А на автодорозі М-05 Київ - Одеса (яка проходить по Жашківському, Маньківському та Уманському районах нашої області) с.Софіївка немає!

P.S. - чи має право гінеколог інспектувати хід ремонту водопроводу? То чому ж люди, які не мають профільної освіти лізуть з інспекціями до дорожників? Чи може вони профінансували ті роботи?
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+5 #7 Однако, шоу 10.03.2017 08:49
Слишком часто он употребляет слова "ЛИЧНО инспектирую" :-)
На фото спиной в полоборота, с шлангом в руке - это сам инспектор Овчаренко?
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+4 #6 Спіч не є повноцінним? 10.03.2017 00:15
Овчаренко що – списує під копірку з прес-релізів Ткаченка?!! :-x
Цитата Овчаренка: "Звісно, це не повноцінний ремонт асфальтового покриття. Втім це дає змогу забезпечити проїздність для наших доріг" (с)
Цитата (раніша) Ткаченка: «Зрозуміло, що такий ремонт не є повноцінним, – зауважує очільник області Юрій Ткаченко. – Це для того, щоб автошляхи були проїзними» (с)
http://dzvin.news/700-miljoniv-vytratyat-na-dorohy-cherkaschyny/
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+5 #5 Каврай 09.03.2017 22:57
Поінспектував та й поіхав на хату на Можайського,яку будував під реабілітаційний центр,а потім передумав...
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+8 #4 зритель 09.03.2017 20:32
Балабол уже здесь ремонтом занялся, театр уже отстроил :lol:
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