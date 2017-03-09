Овчаренко проінспектував ремонтні роботи: «Звісно, це не повноцінний ремонт…»

Активні ремонтні роботи на автодорогах Черкащини розпочато. Про це у «Фейсбуці» інформує заступник голови ОДА Сергій Овчаренко.
«Сьогодні особисто проінспектував їх хід. Черкаська дамба, дорога до Золотоноші та у напрямку Канева – тут автодорожники на повну ліквідовують ямковість. За 10 днів візьмемося за ремонт дорожнього покриття траси Київ-Одеса до Софіївки. Весняна погода цьому сприяє!» – зазначив Овчаренко.
«Звісно, це не повноцінний ремонт асфальтового покриття. Втім це дає змогу забезпечити проїздність для наших доріг. За глибоку реконструкцію автошляхів, зокрема й дамби, візьмемося по завершенню всіх тендерних та інших процедур. Проекти для цих робіт наша область підготувала однією з перших в Україні», – заявив Овчаренко.
А про ту дорогу на Смілу Овчаренко теж писав, що він її "особисто інспектував"))) У нього такі пости на "фейсбуці" - у режимі "нон-стоп" пише тільки як "особисто інспектує" дороги і блискавичний ремонт драмтеатру. Нон-стоп, одним словом (де він його тільки взяв?)
Вже скоро три роки як від Черкас до Сміли такий "нон-стоп", що вже і кіньми не проїдеш.
Бо вашу писанину журналісти реальних ЗМІ вже на цитати розтягнули: кажуть, що якщо на мосту - "проїздність", то тоді на вулицях Черкас - "повна проїздність". Одним словом, вітаю - ви стали автором нового матюка, про який усі пам'ятатимуть, що його вигадав Овчарренко-менший)
Пан Овчаренко, покажіть, будь ласка на мапі це місце: його в природі не існує! Спочатку вивчіть мережу доріг та адміністративно -територіальний устрій області, щоб не розповідати відверту маячню!
Якщо Ви мали на увазі с.Софіївка Золотоніського району, то воно розташоване на аавтодорозі Н-08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя; с.Софіївка Черкаського району - на дорозі Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук. А на автодорозі М-05 Київ - Одеса (яка проходить по Жашківському, Маньківському та Уманському районах нашої області) с.Софіївка немає!
P.S. - чи має право гінеколог інспектувати хід ремонту водопроводу? То чому ж люди, які не мають профільної освіти лізуть з інспекціями до дорожників? Чи може вони профінансували ті роботи?
На фото спиной в полоборота, с шлангом в руке - это сам инспектор Овчаренко?
Цитата Овчаренка: "Звісно, це не повноцінний ремонт асфальтового покриття. Втім це дає змогу забезпечити проїздність для наших доріг" (с)
Цитата (раніша) Ткаченка: «Зрозуміло, що такий ремонт не є повноцінним, – зауважує очільник області Юрій Ткаченко. – Це для того, щоб автошляхи були проїзними» (с)
http://dzvin.news/700-miljoniv-vytratyat-na-dorohy-cherkaschyny/