«Азовці» знесли паркан на Лісовій Просіці в Черкасах

Сьогодні увечері активісти партії «Національний Корпус» ліквідували будівельний паркан на перетині черкаських вулиць Лісова Просіка і Можайського. Про це «Прочерку» повідомила інформаційний референт обласного осередку партії Яна Бондаренко.

За її словами, у забудовника відсутні будь-які документи на цю ділянку – немає ані паспорту прив’язки, ані документів, які засвідчують права на цю землю. Таким чином, незаконний паркан встановили безпосередньо на власності черкащан – у Сосновому лісі. Забудовник уже почав вирубувати та нищити дерева.

«Коли система бездіє – правосуддя чинять люди. Активісти Національного Корпусу ліквідували паркан, і анонсують подальші акції прямої дії на всіх незаконних забудовах які будуть з’являтись у місті. Соснівка належить черкащанам!» – наголошують партійному осередку.

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