Рятувальники розповіли про деталі пожежі на вулиці Можайського

9 березня о 20:18 годині, до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Черкаській області, від випадкових свідків надійшла інформація про загорання магазину на розі вулиць Можайського та Лісової просіки.







За отриманою інформацією, об’єктом пожежі стала одноповерхова будівля колишнього меблевого магазину, який наразі не експлуатувався.

На місце події, у відповідності до плану реагування, були спрямовані два розрахунки з Другої пожежно-рятувальної частини Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС та відділення навчальної пожежно-рятувальної частини Інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Для координації дій до місця пожежі також прибула чергова зміна оперативно-координаційного центру Управління.

На час прибуття рятувальників, вогонь встиг охопити значну площу приміщення та загрожував поширитися на багаторічні хвойні насадження.

Завдяки оперативності та професійним діям, пожежним вдалось утримати вогонь в межах будівлі та запобігти поширенню вогню на лісовий масив та житлові будинки що знаходились за кілька десятків метрів від місця пожежі.

Пожежу було локалізовано о 20:45, а остаточно ліквідовано о 21:35.

Загалом на місці події працювали чотири одиниці пожежної та спеціальної техніки та 17 фахівців ДСНС.

За попередніми даними причиною пожежі став підпал.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі небуло.

Про це у Фейсбуці повідомив речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко.

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