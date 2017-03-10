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Рятувальники розповіли про деталі пожежі на вулиці Можайського

10 березня 2017, 10:46 Новини Черкас та Черкаської області

9 березня о 20:18 годині, до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Черкаській області, від випадкових свідків надійшла інформація про загорання магазину на розі вулиць Можайського та Лісової просіки.

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За отриманою інформацією, об’єктом пожежі стала одноповерхова будівля колишнього меблевого магазину, який наразі не експлуатувався.

На місце події, у відповідності до плану реагування, були спрямовані два розрахунки з Другої пожежно-рятувальної частини Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС та відділення навчальної пожежно-рятувальної частини Інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Для координації дій до місця пожежі також прибула чергова зміна оперативно-координаційного центру Управління.

На час прибуття рятувальників, вогонь встиг охопити значну площу приміщення та загрожував поширитися на багаторічні хвойні насадження.

Завдяки оперативності та професійним діям, пожежним вдалось утримати вогонь в межах будівлі та запобігти поширенню вогню на лісовий масив та житлові будинки що знаходились за кілька десятків метрів від місця пожежі.

Пожежу було локалізовано о 20:45, а остаточно ліквідовано о 21:35.

Загалом на місці події працювали чотири одиниці пожежної та спеціальної техніки та 17 фахівців ДСНС.

За попередніми даними причиною пожежі став підпал.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі небуло.

Про це у Фейсбуці повідомив речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко.

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