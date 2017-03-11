Міністр культури спілкувався з черкаською владою до пізнього вечора

Міністр культури Євген Нищук учора приїхав до Черкас та відвідав приміщення черкаського драматичного театру, а також обговорив проблеми відбудови театру з керівництвом області та творчим колективом. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко.
«Робота кипить навіть у п’ятницю до пізнього вечора. Тільки-но завершилася зустріч з Міністром культури України. Говорили про відбудову нашого обласного театру. Спілкувалися безпосередньо у приміщенні драматичного. Тож проведену роботу оцінили наочно. Так само, як і обсяг майбутніх.
Приємно, що Євген Нищук позитивно оцінив уже здійснені ремонтні роботи та запевнив у подальшій підтримці з відбудови нашого театру. Зараз тут завершуємо першочергові роботи та готуємося до проведення внутрішнього оздоблення», - написав Овчаренко.
Вінт також додав, що свої зауваження та пропозиції з облаштування театру висловив і творчий колектив.
«Все це буде враховано як на обласному, так і, певен, міністерському рівнях. Оскільки і наші актори, і пан Міністр, і я, як представник обласної влади, прагнемо спільного – аби обласний театр діяв та був справжньою окрасою Черкащини!».
Не ганьбися краще й більш нічого не пиши: якщо абсолютно не здатний по-розумному говорити - краще мовчати!!!
С таким директором и такой властью точно ХАНА ТЕАТРУ
Даже у Ступки не получилось быть министром и он это честно признал. Каждый должен заниматься своим делом.
А ти назви хто в будівлі Кабміна міністр чи прем"р міністр ?
Зі сцени Майдану в крісло міністрів.