Міністр культури спілкувався з черкаською владою до пізнього вечора

Міністр культури Євген Нищук учора приїхав до Черкас та відвідав приміщення черкаського драматичного театру, а також обговорив проблеми відбудови театру з керівництвом області та творчим колективом. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко.







«Робота кипить навіть у п’ятницю до пізнього вечора. Тільки-но завершилася зустріч з Міністром культури України. Говорили про відбудову нашого обласного театру. Спілкувалися безпосередньо у приміщенні драматичного. Тож проведену роботу оцінили наочно. Так само, як і обсяг майбутніх.

Приємно, що Євген Нищук позитивно оцінив уже здійснені ремонтні роботи та запевнив у подальшій підтримці з відбудови нашого театру. Зараз тут завершуємо першочергові роботи та готуємося до проведення внутрішнього оздоблення», - написав Овчаренко.

Вінт також додав, що свої зауваження та пропозиції з облаштування театру висловив і творчий колектив.

«Все це буде враховано як на обласному, так і, певен, міністерському рівнях. Оскільки і наші актори, і пан Міністр, і я, як представник обласної влади, прагнемо спільного – аби обласний театр діяв та був справжньою окрасою Черкащини!».

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