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Міністр культури спілкувався з черкаською владою до пізнього вечора

11 березня 2017, 12:03 Новини Черкас та Черкаської області

Міністр культури Євген Нищук учора приїхав до Черкас та відвідав приміщення черкаського драматичного театру, а також обговорив проблеми відбудови театру з керівництвом області та творчим колективом. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко.


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«Робота кипить навіть у п’ятницю до пізнього вечора. Тільки-но завершилася зустріч з Міністром культури України. Говорили про відбудову нашого обласного театру. Спілкувалися безпосередньо у приміщенні драматичного. Тож проведену роботу оцінили наочно. Так само, як і обсяг майбутніх.

Приємно, що Євген Нищук позитивно оцінив уже здійснені ремонтні роботи та запевнив у подальшій підтримці з відбудови нашого театру. Зараз тут завершуємо першочергові роботи та готуємося до проведення внутрішнього оздоблення», - написав Овчаренко.

Вінт також додав, що свої зауваження та пропозиції з облаштування театру висловив і творчий колектив.

«Все це буде враховано як на обласному, так і, певен, міністерському рівнях. Оскільки і наші актори, і пан Міністр, і я, як представник обласної влади, прагнемо спільного – аби обласний театр діяв та був справжньою окрасою Черкащини!».

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Коментарі  

 
+1 #38 Не писанина,а ПРОЇЗДНІСТЬ 12.03.2017 13:09
Овчаренко, коли ти сидиш в джинсах перед пляшкою "Моршинської" і "Кока-Коли" і слухаєш, що говорить міністр про роботу, яку маєш робити САМЕ ТИ - то це в тебе називається "РОБОТА КИПИТЬ"???!!!!
Не ганьбися краще й більш нічого не пиши: якщо абсолютно не здатний по-розумному говорити - краще мовчати!!!
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+4 #37 Пересічний громадянин 12.03.2017 12:42
Саме завдяки таким міністрам у нас і така культура!
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+3 #36 Пенсіонер 12.03.2017 12:39
Просто язик не повертається назвати Нищука міністром!
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+4 #35 глядач 12.03.2017 11:24
А де вибачення міністра, за таку неповагу до Черкас та жителів Черкащини? Він думає, що все забули?! І чого, ви там сидите перелякані такі, треба відстоювати нашу землю і нагадати цьому нищуку, як він висловлювався про Черкащину. Сьогодні один міністр, завтра інший, нема чого сидіти і мовчати в тряпочку, гидко дивитися, пристосуванці :-x
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+3 #34 глядач 12.03.2017 11:20
Який міністр, така й культура :lol: Час швондерів :sad:
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+3 #33 зритель 12.03.2017 10:34
Цитую ВАСЯ:
ХАНА ТЕАТРУ !


С таким директором и такой властью точно ХАНА ТЕАТРУ :sad:
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+3 #32 зритель 12.03.2017 10:33
Цитую Скептик:
Нещодавно дивився "Три товариші" в театрі імені Франка. Нищук - талановитий і переконливий у ролі Роберта Локампа! Шкода, що він подався у міністри. Бо міністр він ніякий(


Даже у Ступки не получилось быть министром и он это честно признал. Каждый должен заниматься своим делом.
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+4 #31 Вищий пілотаж 12.03.2017 10:24
Цитую Митець:
Який з Нищука міністр?

А ти назви хто в будівлі Кабміна міністр чи прем"р міністр ?
Зі сцени Майдану в крісло міністрів.
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+10 #30 Митець 12.03.2017 09:36
Який з Нищука міністр?
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+11 #29 кккмммццц 12.03.2017 09:32
Усім короткопам'ятним хочу нагадати слова міністра, що Черкащині театр непотрібний, хватить для нас неотесаних і якогось клубу на 50 місць. Що забули приниження, втерлися і тепер з приємністю стрічаємо? Найперше що має зробити Нищук - це публічно вибачитися перед громадою Шевченківського краю, а потім все інше.
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