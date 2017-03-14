Генпрокуратура повідомила про підозри керівникам «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго» у розтраті майна

Генеральною прокуратурою України складено, а головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено про підозри у розтраті із залученням фіктивних підприємств керівнику ПАТ «Черкасиобленерго» (частка держави 71%) на загальну суму 61 млн. грн. та керівнику АК «Харківобленерго» (частка держави 65%) на загальну суму 106,7 млн грн.







Про це інформує управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Йдеться про низку кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

Розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які були предметом злочину, підозрюваними протиправно (у порушення встановленого порядку) надавалися іншим суб’єктам господарювання як фінансова допомога, а згодом шляхом укладення договорів із підконтрольними фіктивними підприємствами, про нібито уповноваження стягнути ці кошти, виведені у тіньовий обіг сектору економіки.

Генеральною прокуратурою України згаданим керівникам обленерго, суду запропоновано обрати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Розгляд таких клопотань буде здійснено Печерським районним судом міста Києва.

Вживаються системні заходи щодо встановлення та повернення викрадених активів.

Довідково:

- санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає можливість позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна;

- санкція ч. 2 ст. 205 КК України передбачає накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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