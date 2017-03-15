Депутатів заблокували в сесійній залі

У зв’язку з тим, що більшості голосів «За» не набрали проекти звернень до влади, підготовані «Свободою» і «Укропом», на голосування мало бути поставлене більш помірковане рішення, яке «Черкащани» представили як узагальнене.







У зв’язку з цим представник «Батьківщини» Роман Дискант закликав повернутись до пропозиції «Свободи».

- Третее решение – это решение о том, чтоб одновременно торговать и воевать, - заявив Роман Дискант, наголосивши на тому, що його російськомовний виступ патріотичніший за україномовні виступи декого з депутатів.

- Но война будет продовжаться пока ведется торговля с окупантами, - додав він.

На підтримку повернення проекту «Свободи» виступили також депутати Лукирич (який виходив із зали і не міг проголосувати) і Тищенко.

Після цього депутат Чернецький попросив перерву.

Міський голова оголосив перерву, але представники громадськості, присутні в залі, перекрили вихід з приміщення. Консультація з керівниками фракція відбулась прямо в залі засідань. Зараз сесія продовжує роботу. Обговорюється проект «Черкащан».

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