Джефрі Монсон прокоментував бійцівський стиль Ботнара на сесії облради (відео)

У мережі з’явилось відео, де відомий американський боксер Джефрі Монсон, а віднедавна громадянин Російської Федерації, коментує сутичку депутата Черкаської обласної ради Юрія Ботнара та в. о. директора готелю «Дніпро» Бориса Лебедцова. Про це пише «Інфоміст».







Ролик з’явився на сторінці Монсона у «Фейсбуці». У відео боксер зафіксував «філадельфійську стійку», техніку Юрія Ботнара називає специфічною. Тоді як Лебедцов, за словами Монсона, зробив грубу помилку, відвернувся і дивився вбік. Нагадаємо, боєць черкаського клубу «Grizzly» Дональд Нджатах переміг у Москві зірку змішаних єдиноборств Джефа Монсона, поваливши його на підлогу вже на 50 секунді. Чемпіона зустріли в Черкасах дощем із шампанського. Тим часом, користувачі російського Інтернет-порталу «Спортс.ру» активно висміюють поразку «нового росіянина» Монсона, порівнюючи його з рублем та Депардьє.

Фото profc.com.ua

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