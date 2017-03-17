реклама
5TV
реклама

Джефрі Монсон прокоментував бійцівський стиль Ботнара на сесії облради (відео)

17 березня 2017, 12:01 Новини Черкас та Черкаської області

У мережі з’явилось відео, де відомий американський боксер Джефрі Монсон, а віднедавна громадянин Російської Федерації, коментує сутичку депутата Черкаської обласної ради Юрія Ботнара та в. о. директора готелю «Дніпро» Бориса Лебедцова. Про це пише «Інфоміст».

1318314124_98716_b_dzheffri-uiljam-monson_1318270323

Ролик з’явився на сторінці Монсона у «Фейсбуці». У відео боксер зафіксував «філадельфійську стійку», техніку Юрія Ботнара називає специфічною. Тоді як Лебедцов, за словами Монсона, зробив грубу помилку, відвернувся і дивився вбік. Нагадаємо, боєць черкаського клубу «Grizzly» Дональд Нджатах переміг у Москві зірку змішаних єдиноборств Джефа Монсона, поваливши його на підлогу вже на 50 секунді. Чемпіона зустріли в Черкасах дощем із шампанського. Тим часом, користувачі російського Інтернет-порталу «Спортс.ру» активно висміюють поразку «нового росіянина» Монсона, порівнюючи його з рублем та Депардьє.

Фото profc.com.ua

реклама
5TV

Коментарі  

 
0 #5 Реаліст Комаров 17.03.2017 15:39
Цитую Реаліст:
Цитую Реаліст Комаров:
Якщо так далі піде, то на слідуючі вибори головним критерієм відбору кандидатів в депутати буде розряд по боксу та володіння кількома стилями змішаних єдиноборств, а ще через кілька років- уміння гарно і прицільно стріляти в приміщеннях і в штовханині.

Не зважаючи на крадений нік, ти, Комаров, дуже рідко пишеш щось реалістично - частіше несеш брєд хворої уяви ;-)

Я був Реаліст з появою Прочерку, потім зявився новий Р.А все таки дуже жаль що люди( деякі) не розуміють жартів і переходять на особистості замість коментарів статей. Їм би погризтися....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-2 #4 Реаліст 17.03.2017 14:52
Цитую Реаліст Комаров:
Якщо так далі піде, то на слідуючі вибори головним критерієм відбору кандидатів в депутати буде розряд по боксу та володіння кількома стилями змішаних єдиноборств, а ще через кілька років- уміння гарно і прицільно стріляти в приміщеннях і в штовханині.

Не зважаючи на крадений нік, ти, Комаров, дуже рідко пишеш щось реалістично - частіше несеш брєд хворої уяви ;-)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-2 #3 Реаліст Комаров 17.03.2017 13:33
Якщо так далі піде, то на слідуючі вибори головним критерієм відбору кандидатів в депутати буде розряд по боксу та володіння кількома стилями змішаних єдиноборств, а ще через кілька років- уміння гарно і прицільно стріляти в приміщеннях і в штовханині.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #2 Ох 17.03.2017 12:58
Все набагато простіше, Лєбєдцов не очікував, що воно скористається тим що погляд було відведено до зали, можлимво Лєбєдцов цим самим дав зрозуміти що не налаштований на цирк.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-4 #1 Брек! 17.03.2017 12:20
Якось нью-москалик Монсон вчергове провтикав. Підкреслив, що бійка була з-за того, що "одін із етіх парнєй прєдпочьол гаваріть на русском" - і при цьому похвалив саме "філадельфійця" Ботнара, який виступав сам ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. Кісєльов і пукін Монсону ашипку нє простят ;-)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащани у соцмережі хваляться підсніжниками
Київське подружжя відкрило в селі на Черкащині екоферму
Від шкільної парти до професійних фотосесій і подіуму. Уманська школярка стала моделлю
Театр
Loading...