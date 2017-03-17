«Це повна нісенітниця», — заступник голови облради заперечив пред’явлене йому обвинувачення в корупції

Трьом високопосадовцям Черкаської обласної ради учора вручили підозру про вчинення корупційних правопорушень. Зокрема голові облради Олександру Вельбівцю, першому заступнику голови облради Валетину Тарасенку та ще одному заступнику Вадиму Гайовичу. Про це виданню «ВиЧЕрпно» стало відомо з власних джерел.



Як написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» черкаський журналіст Вадим Комаров, за його інформацією «всі троє під час голосування за обрання керівників Черкаської обласної ради, тобто голови, першого заступника та заступника голови обласної ради попри конфлікт інтересів голосували самі за себе. В подальшому самі ж і підписали складені протоколи про обрання себе».

Окрім того він написав, що учора Департаментом із захисту економіки Національної поліції разом із Черкаським підрозділом в рамках розслідування кримінального провадження було проведено обшук в обласному управлінні Держказначейства.

Вадим Гайович пояснив, що саме вчора відбулося:

«Так, дійсно, учора вранці до мене в кабінет завітала опер-група з Києва, яка вручила мені протоколи про начебто вчинення мною адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Тобто це не корупція, але таке адміністративне правопорушення, в якому можуть вбачатися ознаки корупції, ну і в разі доведення моєї вини в суді, таке порушення може тягнути за собою штрафні санкції», — розповів Вадим Гайович.

За його словами, коли він переглянув протокол, то зауважив, що факти і твердження, які там містились, не відповідали дійсності, більше того, все там написане «повна нісенітниця», тому він буде подавати позов до суду.

Також він розповів, що йому пред’явили, що він голосував за затвердження результатів роботи лічильної комісії.

– Взагалі то, як депутат, я повинен за це голосувати, більше того, змушений. Якщо у мене немає заперечень до лічильної комісії, то я зобов’язаний голосувати, тим самим визнаючи роботу органу обласної ради задовільною або незадовільною, якщо у мене є якісь заперечення, — відзначив Вадим Гайович.

Голосування за затвердження результатів лічильної комісії відбувалося під час обрання керівного складу обласної ради. Однак, зауважує, що там не було конфлікту інтересів, але вже остаточно суд повинен встановити істину. Там де конфлікт інтересів міг бути: а це голосування за себе та за присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування – там, відзначає Гайович, він не голосував.

- До речі, процедура затвердження результатів ніде в законі не прописана і вона не вимагається. І вона проводиться, коли завершилося голосування по обранню керівного складу, незалежно від того обраний хтось чи ні. Тобто вийшов голова лічильної комісії і оголосив, що мене обрано заступником голови обласної ради, а вже потім – це процедурний момент, який визначений тільки нашим регламентом і нічим іншим. І я взагалі не пам’ятаю, щоб за це голосував. Звідки вони це взяли, я не розумію, — зазначив заступник.

Окрім того, зауважує він, він не боровся за цю посаду, а пішов на цей крок тільки із солідарності до своєї команди. Тому взагалі не розуміє, у чому його можуть звинувачувати.

Чи такі самі протоколи вручили і двом іншим високопосадовцям облради Вадим Гайович не прокоментував, проте зауважив, що чув, що схожі підозри пред’явили й іншим, тому, можливо, мова йтиме навіть про колективний позов.

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