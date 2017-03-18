Конфлікт навколо «Юності»: дві охоронні фірми і поліція (ФОТО, ВІДЕО)

Біля магазину «Юність» у центрі Черкас триває протистояння. Біля замкнених ланцюгом дверей – представники фірми «Донбас-Безпека» в камуфляжі з шевронами, схожими на шеврони батальйону «Донбас». Вони представляють Михайла Бінусова. Неподалік зібралися охоронці з фірми «Лідер», які працюють на Віталія Дяченка. Тут же – поліція.



Охоронців правопорядку – чимало: поблизу припаркувалися шість поліцейських автомобілів. У автомобілі «Донбас-Безпеки» побачили помпову рушницю, але правоохоронці встановили, що вона – законно оформлена. В цілому обстановка має вигляд досить мирної; представники «Лідера» не виявляють ознак бажання штурмувати магазин, хоча й приготували спеціальні щипці для зрізання ланцюга на дверях. Поліція заявляє, що втрутиться лише в разі порушення правопорядку, а цивільні спори – не її справи.

Як відомо, після спірного позбавлення Дядченка власності на магазин і отримання його у власність Бінусовим контроль над приміщенням кілька разів переходив із рук в руки. 11 листопада минулого року його за допомогою охоронної фірми зайняв Михайло Бінусов, 2 березня магазин перейшов до Віталія Дядченка, 7 березня апеляційний суд підтвердив рішення прокуратури та Соснівського суду про передачу магазину як речового доказу «на зберігання» Дядченку, а сьогодні, 18 березня, контроль над приміщенням повернув Михайло Бінусов.

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