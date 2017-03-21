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«Починаємо ремонтувати капітально!», - бульвар Шевченка перекриють на ремонт

21 березня 2017, 10:18 Новини Черкас та Черкаської області

Рух транспорту на бульварі Шевченка буде тимчасово перекритий між вулицями Лазарєва та Митницькою з 22 по 29 березня. За це рішення проголосували сьогодні члени виконкому.


Як заявив заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко:

- Бульвар Шевченка починаємо ремонтувати капітально!

Також 23 та 24 березня рух буде заборонено непарною стороною бульвару Шевченка між вулицями Лазарєва та Смілянською, а 24 та 25 березня - непарною стороною бульвару Шевченка між вул. Смілянською та вул. Митницькою.

25 та 26 березня рух перекриють парною стороною бульвару Шевченка між вулицями Лазарєва та Смілянською.

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