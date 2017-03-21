Ткаченко, Бондаренко і Войцехівський сказали, що вони думають про технології ПриватБанку

Про те, як комп’ютерні технології, розроблені ПриватБанком, можуть застосовувати Українська держава і суспільство, розповіли в коментарях «Прочерку» голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та міські голови Черкас і Золотоноші, які сьогодні беруть участь у відзначенні 25-ої річниці ПриватБанку в Києві. Святкування супроводжує презентація банком своїх продуктів і сервісів, покликаних зробити комфортнішим життя клієнтів.







На переконання Юрія Ткаченка, ПриватБанк не лише йде в ногу з часом, а навіть рухається «на крок попереду».

– Перед владою сьогодні стоїть завдання максимально використати технології, які розробляє ПриватБанк, бо це – надбання України, – сказав Юрій Ткаченко. – Зокрема, йдеться про підтриманий ПриватБанком волонтерський проект iGov (комп’ютеризація послуг, які державні органи надають громадянам і бізнесу, – ред.). На сесії облради ми запропонуємо створити інформаційний портал, щоб пришвидшити документообіг, перевівши в електронний вигляд інформацію з багатьох питань.

Юрій Ткаченко в коментарі «Прочерку» також зазначив, що підтримує пропозицію для муніципалітетів щодо використання QR-коду для оплати тих чи тих послуг.

– Це зручно і швидко, – наголосив Юрій Олегович.

Керівника Черкащини особливо вразила ідея запровадження електронних квитків на основі оплати за допомогою QR-коду. У автобусах вивішують наліпку із зображенням QR-коду, яку пасажир сканує на свій смартфон. Відбувається автоматична оплата проїзду, і на екрані з’являється оплачений квиток за проїзд.

– Треба попрацювати з перевізникамии, адже такі технології – це оптимізація витрат, а також – легалізація прибутків, – зазначив Ткаченко, додавши, що наразі, на жаль, «не всі працюють легально».

Голова Черкаської ОДА переконаний, що «наші люди освічені і швидко розбираються у таких технологіях», тому технічні новинки потрібно активно застосовувати в освіті, медицині та загалом при наданні будь-яких соціальних послуг, «як це робить увесь світ».

– Всі нові технології, звісно, потребують сприйняття суспільством. Але найкраща їх реклама – це показати їх у дії, – підсумував Юрій Ткаченко. – Над цим і працюємо. Так, нещодавно в золотоніській лікарні ми запровадили електронну чергу. Це, зокрема, сприяє більшій прозорості роботи закладу. Послуги стають наближенішими до людей.

Серед учасників святкування 25-річчя ПриватБанку – й міські голови з Черкащини.

Зокрема, мер Черкас Анатолій Бондаренко в коментарі «Прочерку» сказав, що вивчатиме можливість запровадження в місті карток городянина (які поєднують у собі функції проїзного, посвідчення особи і навіть платіжного засобу, – ред.), а також інші технології, які пропонує ПриватБанк.

Зокрема, Бондаренко сказав, що вивчатиме картку городянина а також інші функції, які пропонує банк.

– Мені сподобався ПриватМаркет (торговий майданчик від ПриватБанку, – ред.), бо якщо на ProZorro деякі чиновники скаржаться, мовляв там важко працювати, то ПриватМаркет – повністю зрозумілий, там немає в чому розбиратися, – сказав Анатолій Васильович, додавши, що вже говорив з деякими керівниками черкаських підприємств щодо запровадження цього сервісу.

Разом з тим, мер Золотоноші Віталій Войцехівський у коментарі «Прочерку» зазначив, що в його місті вже працюють і над запровадженням картки городянина, і над соціальною карткою, і над електронними нарахуваннями.

– Але сьогоднішня презентація можливостей ПриватБанку принесла нові ідеї і натхнення, – сказав Віталій Олександрович. – Думаю, що згодом впроваджуватимемо в місті сучасні технології – такі як електронна парковка, електронний розрахунок субсидій тощо.

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