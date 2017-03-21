Секретар Черкаської міськради за рік збіднів майже на 100 тисяч доларів

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький за 2016 рік задекларував грошових активів на 95 тисяч доларів менше, ніж за 2015 рік. Про це свідчить декларація посадовця.





Так, якщо в 2015-му році Радуцький володів готівкою у розмірі 380 тисяч доларів, то в 2016-му його активи склали 285 тисяч доларів.

Крім того, у розпорядженні Радуцького та його родини 5 земельних ділянок в Черкасах та області. Також секретар міськради декларує житловий будинок у Черкасах, що належить його дружині та квартира також у Черкасах, право власності на яку мають кілька осіб.

Має Радуцький «нежитлове приміщення» та «споруду торгівельного призначення» у Черкасах. Остання ж має площу 55 кв. м. Дружина Олександра Романовича теж володіє нежитловим приміщенням у Черкасах площею понад 70 кв. м.

Пан Радуцький зараз має недобудований будинок у Черкасах, площею 200 кв. м.

Дружина секретаря міськради пані Наталія у 2016 році придбала новенький автомобіль. Згідно з попередньою декларацією Радуцького, у 2015 вона мала «Ford B-max» 2013 року випуску, а в вересні 2016 придбала авто марки «Mazda 3» 2016 року випуску за 518 тисяч гривень.

Сам Радуцький, як і раніше, пересувається на «Kia Carens» 2014 року випуску, яку він придбав того ж року за 354 тисячі грн.

У декларації Олександра Романовича зазначається кілька джерел доходів у 2016 році. Це заробітна плата, отримана за роботу в департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради, яка склала 13 тисяч гривень. Ще 3 тисячі гривень Радуцький отримав від надання майна в оренду ТОВ «Хлібний Дім-Україна», 28 тисяч гривень склала пенсія.

Від департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міськради Олександр Радуцький отримав майже 126 тисяч гривень заробітної плати. Ще 21 тисяча гривень – страхові виплати від ПАТ «Черкаси-авто».

Дружина ж чиновника за рік заробила більше 100 тисяч гривень, серед яких 21,5 тисяч гривень – заробітна плата за основним місцем роботи, а 88 тисяч гривень – дохід від надання майна в оренду.

Відзначимо, що також в декларації вказано, що Олександр Радуцький у 2016 році здійснив видаток, вид та ціна якого не вказується.

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