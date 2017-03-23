Досьогодні скандальним рахунком ГО володіє екс-керівник Правого сектору Черкащини

Рахунком громадської організації «Центр навчання та реабілітації добровольців», яка діяла при Правому секторі Черкащини досі розпоряджається Андрій Гоца, який склав повноваження керівника Черкаського обласного осередку організації та відповідального за політично-громадський напрямок ще в липні 2016 року. Цю інформацію «Прочерку» підтвердив сам Андрій Гоца, який нині керує обласним штабом на Закарпатті.







Нагадаємо, що через володіння рахунком ГО «Центр навчання та реабілітації добровольців» торік у Черкасах розгорівся конфлікт. Активісти Правого сектору на чолі з Гоцою блокували роботу відділення ПриватБанку, який в підсумку задовольнив вимоги активістів.

Тоді керівник направлення обслуговування малого і середнього бізнесу ПриватБанку Васильєв Дмитро пояснював ситуацію так:

«Грошові кошти на рахунку організації не були заблоковані, але для їх зняття Гоца А.Я. повинен був пройти повну ідентифікацію, як клієнт банку, що має на увазі під собою наявність фінансового телефону. Однак керівник організації категорично відмовився проводити банківське обслуговування в установленому для всіх клієнтів порядку. Представниками Правого сектора було оголошено, що банк буде блокований до тих пір, поки не будуть виконані висунуті Гоца А.Я. умови щодо нестандартного банківського обслуговування. Отримавши згоду Головного Банку про індивідуальне обслуговування Гоца А.Я. йому була видана банківська карта для здійснення платежів як юридичної особи», – розповідав Васильєв.

Однак згодом керівництво Правого сектору на Черкащині змінилося. Так, новим керівником Черкаського обласного осередку НВР «Правий сектор» було призначено Юрія Григор'єва.

Враховуючи те, що на рахунок громадської організації небайдужі черкащани хотіли направляти кошти, а також враховуючи, що номер рахунку організації публічно висвітлений під вивіскою «Правий сектор Черкащини» у «Фейсбуці», громадяни цікавилися, хто ж нині володіє рахунком?

– Коли я очолив Правий сектор на Черкащині, то мені як керівнику не давали доступ до рахунку організації, що діяла при Правому секторі, мотивуючи там, що я, як громадянин, мав проблеми з ПриватБанком. Тобто, банк посилаючись на мої громадянські невирішені питання (у мене була судова тяганина по кредиту), не давав доступу як юридичній особі до рахунку. Але згодом питання вирішили. Але треба враховувати одну річ. На той момент я був керівником штабу Національно-визвольного руху Правого сектору в області і координував структури, які до нас входили. А це і громадська організація, політична партія, добровольчий український корпус і «Права молодь». І громадська організація «Центр навчання та реабілітації добровольців» діяла, щоб збирати кошти і забезпечувати хлопців, які їздили на ротацію. Поки я працював на Черкащині, кошти на рахунок поступали немаленькі від людей і організацій. І ми саме тим, хто надавав кошти і подавали звіти. Бо благодійники не хотіли проблем, які могли виникнути у зв’язку з такою інформацією. Після мене координувати діяльність цих структур поставили Юрія Григор’єва, але його забрали на Київ. Та поки перепризначення на цю посаду нової людини, наскільки знаю, не було.

– То хто ж нині опікується рахунком?

– Я передавав Григор’єву рахунки, коди, картку. Але в мене прив’язаний номер телефону до картки. І там було декілька разів по 500 гривень. Не більше. Звісно, рахунок треба тепер переоформити, але через внутрішні розборки в організації цим ніхто не займається.

Додзвонитися до Юрія Григор’єва журналісту «Прочерку» поки не вдалося.

Разом з тим після нашого намагання з’ясувати, хто ж розпоряджається коштами з рахунку громадської організації, на сторінці «Правого сектора Черкащини» у «Фейсбуці» зникла інформація про картковий рахунок ГО.

Речниця однієї з структур НВР «Правий сектор» – 21 сотня ДУК – Наталя Вернидуб каже, що нині знайти кінці важко, бо структура на Черкащині не є цілісною.

– Висловлю свою особисту думку: нині Правий сектор на Черкащині не діє. Про кожну зі структур важко щось сказати. Скажу, лише, що наша сотня є єдиною зі структур, яка активно працює. А власне сам Правий сектор в області дискредитований через деяких осіб, зокрема, через Гоцу, Григор’єва, Короткошея. Тому не варто надавати кошти на рахунок організації, який досі поширюється в соцмережах. Якщо ви хочете допомогти добровольцям, солдатам, то треба це робити напряму. Або ж йти до нас у 21 сотню ДУК Правого сектору, – каже Наталя Вернидуб. – Уся наша діяльність висвітлюється на сторінці у «Фейсбуці», все відкрито, і кінці у воду, як дехто, ми не ховаємо. Зокрема, зараз також долучилися до екологічного проекту, патрулюємо ліси на Канівщині, щоб врятувати їх від вирубки. Співпрацюємо ми і з рядом інших організацій, зокрема, Автомайданом. До речі, в них і можете поцікавитися детальніше щодо названих мною прізвищ… Тому ще раз раджу двічі подумати, перш ніж переказувати кошти на АТО неперевіреним особам.

реклама

