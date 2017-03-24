У Черкасах таки з’явиться Льодовий Палац (ФОТО)

Сьогодні члени виконавчого комітету Черкаської міської ради погодили проектно-кошторисну документацію на будівництво Льодового Палацу у Черкасах, який планується звести у мікрорайоні «Митниця» на розі вулиць Б.Хмельницького та Героїв Дніпра.







Майбутній спортивний об’єкт, який спеціалізуватиметься на грі в хокей, фігурних танцях та масовому катанні на крижаній арені населення, матиме, орієнтовно, два поверхи, заввишки загалом – 17,5 метрів та розраховуватиметься на близько 700 глядачів.

Директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артур Савін розповів, що проект, який розробляли фахівці товариства «Інститут Харківпроект», був погоджений на розширеній містобудівній та архітектурній раді. А також – отримав позитивні висновки у спортивної громади Черкас. Орієнтовна вартість будівництва сягатиме майже 120 мільйонів гривень.

За словами, заступника міського голови Сергія Гури зазначений проект варто подати до Уряду для отримання співфінансування з державного бюджету. Загалом на зведення такого соціально-важливого об’єкту спортивного та оздоровчого спрямування місто може сподіватись на покриття державою значної частини його вартості.

Міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що для черкасців та гостей нашого міста Льодовий Палац стане одним з улюблених місць здорового та активного відпочинку:

– Такий об’єкт обов’язково має бути в нашому обласному центрі, де проживає понад 300 тисяч громадян. Приміром, у Богуславі, з населенням 30 тисяч є льодова арена, у Білій Церкві діє два подібних об’єкта, у Вінниці – три. Наші громадяни теж гідні має достойні умови для спортивного розвитку. Тому ми зробимо все можливе, аби створити в місті сучасний Льодовий палац та забезпечити його належне функціонування, аби наше місто мало змогу тренувати, готувати своїх спортивних чемпіонів і всіх охочих. А також – приймати у себе спортивні команди з інших міст, організовуючи змагання.

Про це інформує сайт міськради.

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