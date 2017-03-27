Савін розповів, чому в Черкасах асфальт «сходить зі снігом»

Асфальт «сходить зі снігом» тоді, коли підрядник намагається «заощадити» замість того, щоб виконати роботи із дотриманням технологічних вимог. На цьому наголосив директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін під час прес-конференції 24 березня.



– Дуже багато нарікань буває, коли люди кажуть, що «асфальт зійшов зі снігом». Це пов’язано передусім із тим, що підрядник «заощаджує» на розливі емульсії, на в’яжучих, армуючих матеріалах, які посилюють дорожнє покриття, – зазначив Артур Олександрович. – Ми вважаємо, що траси треба робити капітально, щоб не було потім сорому за виконані роботи.

За словами Артура Савіна, саме такого принципу дотримуються, зокрема, виконавці робіт по вулиці Чорновола (ТОВ «Главшляхбуд»), які запропонували покласти між двома шарами асфальту армуючу сітку.

– Я думаю, якість дороги – це не те, на чому потрібно економити, – зазначив Артур Савін.

За його словами, роботи на вулиці Чорновола планується завершити наприкінці липня.

Також цього літа «Главшляхбуд» планує завершити роботи на вулиці Благовісній. Відтак підприємство візьметься за в’їзд у Черкаси з боку Золотоноші та вулицю Сумгаїтську. При належному фінансуванні ремонт цих доріг може бути завершено в наступному році.

Інше підприємство – ПП «Дорстрой» – наразі виконує роботи на вулиці Молоткова та на черкаській набережній – вулиці Героїв Дніпра. Ділянка Героїв Дніпра від вулиці Жужоми до вулиці Богдана Хмельницького (де будують автомобільне коло) буде двосмуговою, а від Богдана Хмельницького до вул. Сержанта Смірнова – чотирисмуговою. Роботи на цих вулицях (із облаштуванням проїжджої частини, велосипедної доріжки, зеленої зони і тротуару з плитки) планується завершити до осені. З середини літа має бути розпочато роботу на третій черзі вулиці Героїв Дніпра – від вулиці Сержанта Смірнова до Козацької.

Ще одне підприємство – ТОВ «Автомагістраль-Центр» – цьогоріч завершує роботи на вулиці Менделєєва від Санаторної до вулиці Олексія Панченка (колишньої Ярослава Галана). Йдеться про «лісову» ділянку вулиці Менделєєва, яка поєднує мікрорайон Соснівка із мікрорайоном Лісовим (колишнім Луначарського). Там також буде проїжджа частина, велосипедна доріжка і тротуар; роботи мають завершитися у травні.

Відтак підприємство ремонтуватиме бульвар Шевченка від Припортової (колишньої Героїв Сталінграда) до Різдвяної. Цікаво, що завершити ці роботи планується до кінця червня, але відповідної суми коштів у бюджет не закладено. Втім, як наголосив Артур Савін, торік удавалося подібні роботи дофінансовувати впродовж року.

– Міський голова Анатолій Бондаренко займає таку позицію: якщо підрядник якісно і вчасно освоює кошти, то місто вирішуватиме питання по виділення додаткових сум, – наголосив директор департаменту.

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