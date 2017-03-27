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Автопарк черкаського мера зменшився на кілька іномарок

27 березня 2017, 10:15 Новини Черкас та Черкаської області

Родина міського голови Черкас Анатолія Бондаренка у минулому продала кілька недешевих іномарок. Про це свідчить декларація мера.

Так, згідно з документом, у Анатолія Васильовича та його дружини Валерії у 2015 році на двох було 9 автомобілів. Як пояснював сам мер, кілька автомобілів у нього залишалось «ще з тих часів».

У декларації за минулий рік не значаться кілька автомобілів, які були задекларовані раніше, а саме: «Тoyota Сamry 2.4», «Сhevrolet Аveo 1.5 i», «Lexus LX 570». Вартість останнього на момент придбання перевищувала півмільйона гривень.

У декларації за 2016 рік відзначено, що Анатолій Васильович продав транспортний засіб за 149 тисяч гривень.

Згідно з документом, грошових активів у родини черкаського мера немає.

У минулому році він заробив 210 тисяч гривень заробітної плати, та ще 20 тисяч «за відчуження рухомого майна».

Дружина міського голови отримала майже в 5 разів більше доходу, ніж її чоловік – 926 тисяч грн. від зайняття підприємницькою діяльністю. Вона володіє 50% від загального капіталу ТОВ «Преміум якість», іншою співвласницею якого є Олена Діскант.

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Коментарі  

 
0 #3 Бонд 27.03.2017 11:46
У нас такий чесний мер... взяв та й продав машину... тільки вартість показав мізерну - щоб не сплачувати податок...

Лисянський ж...бяра!!!!
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0 #2 федор принципиальный 27.03.2017 11:22
Продал позорник,нет чтобы подарить многодетной семье,или передать в школу-детсад или помочь больным деткам на вырученные деньги лечением-нет с шуриком закупают участки,строят многоэтажки-думают 150 лет прожить что ли ?
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+8 #1 Громада. 27.03.2017 10:34
Що за маячня? Оце Толя автомобіль вартістю 500 т. грн продає за ціною 149 тисяч? Напевно Бородай за борги забрав?!
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