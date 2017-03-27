Делегація Черкащини взяла участь у Земельному форумі в Києві

Владу, що готує розпродаж землі сільськогосподарського призначення, посилаючись на «вимоги МВФ», треба зупинити. Вільний ринок землі в нинішніх умовах приведе до хаосу в Україні. Україні потрібна якісна земельна реформа.







Про це 24 березня у Києві заявили учасники Земельного форуму, проведеного з ініціативи Аграрної партії. У ньому взяли участь фермери, пайовики, економісти і юристи з північних та центральних областей, в тому числі з Черкащини. Якщо в нинішніх умовах відкрити продаж землі, як це планує влада, почнеться повна дестабілізація, переконані вони.

«Наразі Україна ні політично, ні економічно не готова до зняття мораторію з продажі землі, - свою позицію з цього приводу висловив голова Черкаської обласної організації АПУ Віктор Полозов. - Країна, що потопає в корупціїї, знесилена війною, фінансово ослаблена не може торгувати землею. Інакше вона повністю втратить свою державність. А цього допустити не можна».

Голова Асоціації фермерів Драбівського району Черкащини Валерій Перепелиця, виступаючи на форумі, підкреслив, що поки не буде вирішено всі проблемні питання в земельній сфері, знімати мораторій на продаж землі не можна. А проблеми величезні. Зокрема, це те, що землю за межами населених пунктів досі не передали в розпорядження місцевих громад. Цими масивами керує Держгеокадастр, що призвело до системної корупції.

«Місцеві громади повинні отримати право розпоряджатися всіма землями на їхній території. Зараз це право віддане «Держгеокадастру». Ця чиновницька структура насправді повинна займатися суто технічними питаннями – обліком, обмірюванням ділянок і так далі. В реальності ж вона створює корупційні «кормушки», - вважає Валерій Перепелиця.

На форумі в Києві учасники затвердили стратегію земельної реформи, розроблену експертами Аграрної партії. Вона місить 16 головних напрямків, які мають бути реалізовані в законодавстві, перш ніж можна буде вести мову про продаж землі.

«Ми обговорили реформу з представниками всіх областей. Але не зупиняємося на цьому. Ми розпочинаємо всеукраїнський збір підписів з вимогою не допустити поспішного впровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. Мільйони людей повинні об’єднатися навколо єдиної мети – зберегти землю і зробити її трампліном для економіки», - наголосив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Він підкреслив, що земельне питання зараз є ключовим для України.

«Якщо ми врегулюємо земельне законодавство, капіталізація української землі становитиме 500 млрд доларів. Тобто на таку суму зросте економіка України, а не чиїсь кишені. Якісно реалізована земельна реформа дозволить за короткий період часу створити близько 3 млн нових робочих місць. Це стабільна державність, стабільна економіка, заможне життя людей», - додав політик.

Учасники форуму обговорити напрямки і принципи земельної реформи, яку сформувала експертна група партії на чолі з доктором економічних наук Ольгою Ходаківською. Серед принципових підходів, запропонованих Аграрною партією – визначення власниками землі виключно громадян України та обмеження площі землі, яка може перебувати у власності або в оренді однієї особи. Також, на думку експертів, необхідно передбачити роботу відкритого реєстру прав власності на землю та провести інвентаризацію земель, створити Земельний банк, завданням якого є збереження кількості і якості землі, тощо.

Раніше Земельні форуми з ініціативи Аграрної партії відбулися у Харкові – для східного регіону, у Львові – для західного та в Кропивницькому – для південного. Таким чином, дорожня карта земельної реформи, яку розробила експертна група при Аграрній партії, була обговорена з громадськістю всіх областей.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року Аграрна партія домоглася продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Також політична сила сформувала експерту групу для розробки повного пакету земельного законодавства, необхідного для завершення земельної реформи.

Водночас, представники влади продовжили спроби якнайшвидше відкрити вільний ринок землі, на якому в умовах несформованого законодавства наживатимуться магнати. Уже в найближчі місяці може бути ухвалене рішення Конституційного суду, що може відкрити «дикий» розпродаж земельних ресурсів, в якому братимуть участь кілька фінансових кланів із великими капіталами. Прості фермери, яких душать податками, і зубожілі селяни не зможуть купити землю, на якій працюють. Аграрна партія закликала українців об’єднатися для захисту землі від тотального розпродажу.

реклама