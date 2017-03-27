Депутат вважає, що нині завдано найбільшого удару черкаській економіці з часів Незалежності

Непевна ситуація з «Азотом» – це найбільший удар по черкаській економіці з часів української Незалежності. Таку думку в коментарі «Прочерку» висловив депутат Черкаської міськради Павло Карась.







«Економіка Черкаської області стоїть перед найбільшими викликами і ризиками за всі час української незалежності. Ситуація критична. З 6 березня зупинено найбільше промислове підприємство області – ПАТ «Азот». А це не просто підприємство, а основа сільськогосподарського комплексу області. Бо немає урожаю без добрив.

На сьогоднішній день під зривом весняна посівна. Уже можна сказати, що навряд чи урожай 2017 року буде на тих самих рівнях, яким він був у 2016 році, адже вже строки внесення добрив пропущені. І якщо найближчим часом ситуація не зміниться, ми отримаємо реальний удар по найбільшій галузі черкаської економіки – по сільському господарству», – зазначив депутат.

«На мою думку, питання може бути вирішене не протягом днів чи тижнів. Для його вирішення достатньо одного дзвінка керівника «Нафтогазу-України» з боку Прем’єр-міністра України. І ціна питання така, що роботу можуть втратити тисячі черкащан, під екологічну небезпеку можуть потрапити не лише Черкаси, а міста, що нижче за течією Дніпра. Тому треба запускати роботу підприємства, а тоді вже визначатися з власністю, майном, вирішувати ряд інших питань», – переконаний депутат.

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