«Зрив процедури відкликання депутатів вивчатимуть правоохоронці», - Романов

Депутат Черкаської міськради Олексій Романов, який був головуючим на нещодавніх зборах щодо відкликання депутатів міськради, заявив про зрив цих зборів. За його словами, цим питанням віднині займатимуться правоохоронці.







Як повідомляв "Прочерк" раніше, учасники зборів, ініційованих партією “Самопоміч”, проголосували за відкликання депутата міськради Олександра Дишлюка.

- Люди, які прийшли на збори, одноголосно підтримували голосування по процедурі відкликання депутатів. Однак потім було озвучено, що під час реєстрації деякі учасники могли отримати кілька мандатів. Це є порушенням законів. Дійсно, таких було 5 осіб. Крім того, що ці люди отримали кілька мандатів, вони вчиняли всі дії, щоб зірвати захід. Навіть якщо ці особи передали свої паспорти іншим людям, то це теж порушення, - наголосив Олексій Романов.

За його словами, активісти вже передали правоохоронцям документи реєстрації учасників зборів, у яких, зокрема кілька разів зазначаються прізвища депутата Віталія Косяка та юриста Теплокомуненерго Миколи Бунякіна.

- Ми вимагаємо об’єктивного розслідування у зв’язку з цими фактами. На жаль продовжувати процедуру відкликання неможливо, хоча за відкликання депутата Дишлюка було зібрано 318 голосів, - сказав Олексій Романов.

Він припускає, що опоненти чекали подачі документів, щоб оскаржити їх у судах.

- Представники громади вимагають протягом двох тижнів оголошення нових зборів, де будуть враховані спроби зірвати збори. Ми передбачаємо що на цей раз прийде набагато більше людей, - наголосив депутат.

Голова громадської організації «Автомайдан-Черкаси» Сергій Яковенко наголосив, що «автомайданівці» є свідками «зриву заходу».

- Ми, як свідки, підтверджуємо, що були намагання зірвати процес, і їм (опонентам, - ред.) це вдалось. Ми не думали, що наші опоненти дійдуть до такого цинізму, - сказав Яковенко.

Ще один черкаський активіст, автор програми «Mapa magic» Віктор Євпак пообіцяв на наступних зборах унеможливити процес подвійного отримання мандату.

- Я все одно вважаю, що це перемога, бо на збори прийшло багато людей, - резюмував Євпак.

За словами ініціаторів процесу відкликання депутатів міськради, дата наступних зборів буде відома пізніше.

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