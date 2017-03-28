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У Черкасах активісти закликали містян забирати вклади з деяких банків (фото, відео)

28 березня 2017, 16:51 Новини Черкас та Черкаської області

Забирати вклади з банків з російським капіталом, щоб не сприяти внутрішній окупації країни, - закликали сьогодні в Черкасах активісти ряду організацій і партій.

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Декілька десятків представників Національного корпусу, «Свободи», Правого сектору тощо провели невеликі мітинги під стінами відділень банків «Сбербанк» та ВТБ Банк. Вони заклеїли банки наклейками та замалювали стіни фарбою.

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– При владі бариги. Нині влада дозволяє діяльність в Україні банків з капіталом тієї країни, з якою ми ведемо війну. Ми закликаємо забирати вклади з російських банків, оскільки ці банки таки будуть закриті. Нагадаю, що частка російського капіталу в банківському секторі України з 2014 по 2017 рік зросла з 12% до 40%. Чи це нормально? Це пряма спроба інтервенції Росії в українську економіку, спроба монополізувати нашу економіку. але російські банки існують в Україні не для того, щоб ви там могли зберігати свої заощадження, а щоб спонсорувати тероризм і сепаратизм в Україні, – заявив екс-член виконкому, представник Національного корпусу Дмитро Кухарчук.

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Коментарі  

 
0 #3 Дивні справи 28.03.2017 18:40
Даремні потуги. Ці банки обслуговують переважно корпоративних клієнтів. Тому марно заликати містян забирати вклади. Їхали б до Києва і махали перед НБУ.
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-1 #2 Саша 28.03.2017 17:48
Милиция их скоро повяжет фото есть а я 20 минут назад открыл депозит в Сбербанке России
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+1 #1 Булька 28.03.2017 17:38
Активісти не пробували зібрати гроші дружині і маленькій дитині загиблого на Донбасі Героя України Кизило? Сидять в тилу, в окопах пики "патріотичні" наїдають, а за них порядні люди вмирають на фронті. Хоть сім'ї допоможіть реальною допомогою, а не патріотичними гаслами.
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