У Черкасах активісти закликали містян забирати вклади з деяких банків (фото, відео)

Забирати вклади з банків з російським капіталом, щоб не сприяти внутрішній окупації країни, - закликали сьогодні в Черкасах активісти ряду організацій і партій.



Декілька десятків представників Національного корпусу, «Свободи», Правого сектору тощо провели невеликі мітинги під стінами відділень банків «Сбербанк» та ВТБ Банк. Вони заклеїли банки наклейками та замалювали стіни фарбою.

– При владі бариги. Нині влада дозволяє діяльність в Україні банків з капіталом тієї країни, з якою ми ведемо війну. Ми закликаємо забирати вклади з російських банків, оскільки ці банки таки будуть закриті. Нагадаю, що частка російського капіталу в банківському секторі України з 2014 по 2017 рік зросла з 12% до 40%. Чи це нормально? Це пряма спроба інтервенції Росії в українську економіку, спроба монополізувати нашу економіку. але російські банки існують в Україні не для того, щоб ви там могли зберігати свої заощадження, а щоб спонсорувати тероризм і сепаратизм в Україні, – заявив екс-член виконкому, представник Національного корпусу Дмитро Кухарчук.

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