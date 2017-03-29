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У Черкасах перекрили бульвар Шевченка (ФОТО)

29 березня 2017, 10:31 Новини Черкас та Черкаської області

Бульвар Шевченка в центрі Черкас перекрито з непарного боку. Йде підготовка до дорожньо-ремонтних робіт.

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Робітники вичищають пил, пісок та сміття. На Соборній площі стоїть привезена дорожньо-ремонтна техніка.

Нагадаємо, ремонтні роботи на бульварі розпочалися торік наприкінці осені й мали тривати всього кілька днів, але роботам завадила зимова негода. Через це дорожнє покриття на бульварі залишається зруйнованим уже чотири місяці. Учора повідомлялося, що рух на бульварі Шевченка в центральній частині міста для виконання ремонту дороги планується перекрити з 29 березня по 2 квітня.

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Техника

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