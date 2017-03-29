Біля Черкаської міськради знайдено артилерійський снаряд (ФОТО, ВІДЕО)

Учора в центрі Черкас біля міськради при виконанні земельних робіт було знайдено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє управління ДСНС України в Черкаській області.



28 березня о 10:35 до оперативно координатного центру Управління надійшло повідомлення про артилерійський снаряд, який було знайдено на вулиці Байди Вишневецького у середмісті Черкас.

Як повідомили робітники водоканалу, небезпечний предмет було знайдено під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережі водовідведення. Відкопуючи трубу, працівники натрапили на предмет, який за зовнішніми ознаками був схожий на артилерійський снаряд. Усі роботи одразу було припинено, місце знахідки огороджено, а інформацію про вибухонебезпечний предмет передано по лінії екстреного виклику «101».

Через вісім хвилин на місце події прибула піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Позначивши робочу зону, сапери оглянули знахідку, яку було ідентифіковано як артилерійський снаряд часів минулих війн калібром 75 мм.

Після евакуації вибухонебезпечного предмету до спеціального контейнера фахівці ДСНС за допомогою спеціальних приладів провели додаткове обстеження підозрілої території. За результатами, інших вибухонебезпечних предметів саперами виявлено не було.

Всього з початку року на території області піротехнічною групою Управління було знайдено, вилучено та знешкоджено вже 34 артилерійських снарядів різного калібру.

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