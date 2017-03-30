Головний медик області показав свої прибутки за минулий рік

Начальник управління охорони здоров’я Черкаської міськради Михайло Лобас за минулий рік заробив менше ніж його дружина Катерина Лобас. Про це свідчить декларація чиновника.





Так, у 2016 році Михайло Лобас отримав 113 тисяч гривень заробітної плати 22 тисячі гривень пенсії. Дружина головного медика області заробила 169 тисяч гривень за основним місцем роботи і 55 тисяч гривень за роботу за сумісництвом.

Згідно з декларацією Михайла Лобаса, його дружина Катерина володіє підприємством ТОВ «Віта Медікал».

Має родина Лобасів і заощадження – 75 тисяч доларів та 50 тисяч євро готівкою, а також 2253 долари на рахунку в банку.

Пані Катерина також володіє автомобілем «Форд Фокус» 2012 року випуску.

Серед нерухомості у родини Лобасів значиться квартира в Ялті, якою повністю Володіє Михайло Віталійович та земельна ділянка у селі Хотянівка Київської області. Серед об’єктів незавершеного будівництва – квартира у Черкасах, площею 43,5 кв. м, право власності на яку повністю належить Катерині Володимирівні.

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