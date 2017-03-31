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Депутати облради вчергове зірвали сесію

31 березня 2017, 12:39 Новини Черкас та Черкаської області

Депутати Черкаської облради перервали пленарне засідання сесії, через те, що після однієї з перерв у залі не зібралось достатньо депутатів.

Блокування2

Залишились нерозглянутими питання, пов’язані з господарством, комунальною власністю та охороною здоров’я.

Як повідомлялось раніше, представники провладної та опозиційних партій перекладають відповідальність за зрив сесії один на одного.

Вельбiвець

За словами голови облради Олександра Вельбівця, наступне пленарне засідання відбудеться 5 квітня о 10 годині ранку.

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Коментарі  

 
+3 #1 Сидоров. 31.03.2017 13:21
Задовбали,ці депутати. А ще зобижаються, що їх за людей на рахують.Слуги народу, мля.
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