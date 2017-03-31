Депутати облради вчергове зірвали сесію

Депутати Черкаської облради перервали пленарне засідання сесії, через те, що після однієї з перерв у залі не зібралось достатньо депутатів.



Залишились нерозглянутими питання, пов’язані з господарством, комунальною власністю та охороною здоров’я.

Як повідомлялось раніше, представники провладної та опозиційних партій перекладають відповідальність за зрив сесії один на одного.

За словами голови облради Олександра Вельбівця, наступне пленарне засідання відбудеться 5 квітня о 10 годині ранку.

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