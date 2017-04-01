Заступник губернатора інспектував кам’янські очисні

Відновлювальні роботи на каналізаційних очисних спорудах у Кам’янці йдуть на повну. Вже за кілька місяців тут планують повністю завершити реконструкцію, що дасть змогу очищувати промислові та побутові стоки. Про це розповів керівник Кам’янського водоканалу Анатолій Висоцький. Він спільно з колегами представив хід теперішніх робіт першому заступнику голови ОДА Віталію Ковалю, який відвідав район із робочим візитом.



Нині на об’єкті вже встановлене нове обладнання в грабельному приміщенні, стічні лотки, пісколовки, облаштовано первинний відстійник, аеротент для піологічної очистки. Також збудовано приміщення доочистки з додатковою резервною ланкою, що передбачає застосування ультрафіолетової камери. Про функціонування встановленої тут системи детально розповів кандидат технічних наук Анатолій Качанов. Він безпосередньо працював над її розробкою.

Зауважимо, на реконструкцію наразі використано понад 8 млн грн, з яких 4,7 млн грн – з державного, 3,5 млн грн – з обласного та 350 тис. грн – з районного бюджетів. Для завершення робіт передбачено ще близько 4,4 млн грн з обласного бюджету.

– Успішне завершення тутешніх робіт дозволить вирішити одне з важливих екологічних питань в області, – каже Віталій Коваль. – Адже реконструкція Кам’янських очисних сприятиме і покращенню стану Тясмину, над чим наразі активно працюємо. До речі, реконструкція об’єкту входить до переліку заходів, передбачених обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Реалізація ж у цілому такого проекту має стати вдалим прикладом цільового використання коштів.

Про це інформує прес-служба Черкаської ОДА.

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