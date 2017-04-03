За два тижні на рахунок охоронців замку Шувалова не надійшло й копійки, – ЗМІ

Після приїзду в Тальне начальника управління культури та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації Олега Островського минуло два тижні. Втім, ситуація із замком та його охороною так і не змінилася, пишуть «Вісті Черкащини».



За цей час на розрахунковий рахунок громадської організації «Замкова вежа», яка займається охороною пам’ятки, не перерахували жодної гривні. Утім з’явилася надія, що приміщення незабаром таки візьмуть на баланс.

15 березня обласний очільник культури переконував тальнівських керівників та депутатів взяти на баланс громади пам’ятку архітектури державного значення Мисливський замок графа Шувалова. Без цього не можна належно охороняти приміщення. Міський голова і депутати погоджують¬ся взяти на баланс будову, але після того, як обласний замов-ник відзвітується за витрачені на «реконструкцію» мільйони гривень.

– Коли виділяли державні кошти, то власник у замка був. А як тільки настав час відповідати за «освоєні» кошти, зник, – обурювався один із учасників зустрічі.

Тоді у Тальному говорили довго, вирішили мало. Домовилися наступну зустріч провести у облдержадміністрації із залученням фахівців і наявних документів. Кажуть, після того тальнівські керівники їздили в область обговорювати долю замку. Але на цей раз чомусь не взяли із собою директора заповідника «Трипільська культура» Владислава Чабанюка, колишні працівники якого донині безплатно охороняють пам’ятку, яка впродовж 15 років є їхньою юридичною адресою.

Нагадаємо, рішенням виконкому Тальнівської міської ради від 19 вересня 2013 року пам’ятку архітектури загальнодержавного значення Мисливський замок Шувалова визнано об’єктом безхазяйного нерухомого майна.

У жовтні 2014 року суд задовольнив позов прокурора Тальнівського району і передав у комунальну власність територіальній громаді Тального мисливський замок Шувалова вартістю 5 мільйонів гривень. Втім, це рішення не виконане досі.

Мисливський замок побудований у Тальному на початку ХХ століття за проектом датського архітектора Андреаса Клеменса. Має 78 кімнат, 116 вікон та 8 входів.

У радянські часи кімнати були перебудовані під навчальні класи. 2007-го вирішили відновити графський інтер’єр, але реконструкція так і не завершилася.

Олег Шатайло

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