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Ткаченко повідомив, чим займається зараз у Дубаї

03 квітня 2017, 19:54 Новини Черкас та Черкаської області

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко у складі української делегації зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратаїх. Про це очільник області написав у Фейсбуці.

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«Зокрема, разом із нашими друзями з «Української бізнес-асоціації» та нашими партнерами й інвесторами – Юрієм Косюком («МХП»), Василем Хмельницьким (УСПП, K.Fund), Олександром Громиком (KTD Group), Віталієм Ільченком («УКРАВІТ») та ін. AIM – це комунікаційна інвестиційна платформа для держав і компаній. Цьогоріч Україна тут уперше представлена. Цікаві дискусії, промоції і обмін досвідом. Мав зустрічі із представниками компаній у сферах «зеленої» енергетики, перероблення с/г продукції, ІТ-технологій. Спікери AIM сходяться в одному: нині для залучення іноземних інвестицій головне – не дешева робоча сила, а розвинена інфраструктура, якісна освіта майбутніх кадрів, високі технології та стабільна політична ситуація. А ще – історії успіху внутрішніх інвесторів стимулюють іноземних», - повідомив Юрій Олегович.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Черкаської ОДА мітингували більше тисячі працівників ПАТ «Азот».

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Коментарі  

 
+2 #10 черкащанка 04.04.2017 10:29
Хорошо, хоть балабола с собой не взял.
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-1 #9 друг 04.04.2017 10:28
Цитую Владимир:
ткаченко,смотри не захлебнись слюной от "успеха".


Захлебываться пока нечем, где успех :lol: ?
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0 #8 Репортер 04.04.2017 09:44
Фоткаються професійно. Правда, костюм трошки тіснуватий для держслужбовця.
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+6 #7 ІнвеStor 04.04.2017 09:16
Явно хтось із оточення Ткаченка дуже любить Дубаї і навчився розводить його на бабки для поїздок туди :-x
Насправді, реальний бізнес-інвестор і реальні домовленості із закордоном можуть бути лише у Європі, та й то у ближній - у Польщі, Литві, Угорщині. Чого вас так далеко заносить щоразу? На теплі пляжі? ;-)
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+9 #6 Урюк 04.04.2017 09:00
Цитую Влад:
За чей счёт этот клоун совершает поездки,которые ничего не несут экономике Черкасской области.

Там же сказано - Косюк,Хмельниць кий,Громико... Тепер ясно чому "наш" губернатор тикає курятники Косюка по всій Черкащині.
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+9 #5 Андрей 04.04.2017 08:58
Где результат? Пока все только бла-бла-бла.
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+14 #4 Каврай 03.04.2017 22:28
З новою силою почне будувати з Казаряном нові будинки!
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+14 #3 ВІРА 03.04.2017 22:01
"... нині для залучення іноземних інвестицій головне – не дешева робоча сила, а розвинена інфраструктура, якісна освіта майбутніх кадрів, високі технології та стабільна політична ситуація. А ще – історії успіху внутрішніх інвесторів стимулюють іноземних», - повідомив Юрій Олегович. Маячня.
У нас тільки дешева робоча сила. Інфраструктура відсутня, якісної освіти немає, технології втрачені, політична ситуація нестабільна.
Тому, хто хоче заробляти в Україні, достатньо одного: дешевої робочої сили.
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+14 #2 Владимир 03.04.2017 20:40
ткаченко,смотри не захлебнись слюной от "успеха".
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+17 #1 Влад 03.04.2017 20:24
За чей счёт этот клоун совершает поездки,которые ничего не несут экономике Черкасской области.
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