Ткаченко повідомив, чим займається зараз у Дубаї

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко у складі української делегації зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратаїх. Про це очільник області написав у Фейсбуці.







«Зокрема, разом із нашими друзями з «Української бізнес-асоціації» та нашими партнерами й інвесторами – Юрієм Косюком («МХП»), Василем Хмельницьким (УСПП, K.Fund), Олександром Громиком (KTD Group), Віталієм Ільченком («УКРАВІТ») та ін. AIM – це комунікаційна інвестиційна платформа для держав і компаній. Цьогоріч Україна тут уперше представлена. Цікаві дискусії, промоції і обмін досвідом. Мав зустрічі із представниками компаній у сферах «зеленої» енергетики, перероблення с/г продукції, ІТ-технологій. Спікери AIM сходяться в одному: нині для залучення іноземних інвестицій головне – не дешева робоча сила, а розвинена інфраструктура, якісна освіта майбутніх кадрів, високі технології та стабільна політична ситуація. А ще – історії успіху внутрішніх інвесторів стимулюють іноземних», - повідомив Юрій Олегович.

Нагадаємо, сьогодні під стінами Черкаської ОДА мітингували більше тисячі працівників ПАТ «Азот».

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