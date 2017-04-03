Ткаченко повідомив, чим займається зараз у Дубаї

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко у складі української делегації зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратаїх. Про це очільник області написав у Фейсбуці.
«Зокрема, разом із нашими друзями з «Української бізнес-асоціації» та нашими партнерами й інвесторами – Юрієм Косюком («МХП»), Василем Хмельницьким (УСПП, K.Fund), Олександром Громиком (KTD Group), Віталієм Ільченком («УКРАВІТ») та ін. AIM – це комунікаційна інвестиційна платформа для держав і компаній. Цьогоріч Україна тут уперше представлена. Цікаві дискусії, промоції і обмін досвідом. Мав зустрічі із представниками компаній у сферах «зеленої» енергетики, перероблення с/г продукції, ІТ-технологій. Спікери AIM сходяться в одному: нині для залучення іноземних інвестицій головне – не дешева робоча сила, а розвинена інфраструктура, якісна освіта майбутніх кадрів, високі технології та стабільна політична ситуація. А ще – історії успіху внутрішніх інвесторів стимулюють іноземних», - повідомив Юрій Олегович.
Нагадаємо, сьогодні під стінами Черкаської ОДА мітингували більше тисячі працівників ПАТ «Азот».реклама
Захлебываться пока нечем, где успех ?
Насправді, реальний бізнес-інвестор і реальні домовленості із закордоном можуть бути лише у Європі, та й то у ближній - у Польщі, Литві, Угорщині. Чого вас так далеко заносить щоразу? На теплі пляжі?
Там же сказано - Косюк,Хмельниць кий,Громико... Тепер ясно чому "наш" губернатор тикає курятники Косюка по всій Черкащині.
У нас тільки дешева робоча сила. Інфраструктура відсутня, якісної освіти немає, технології втрачені, політична ситуація нестабільна.
Тому, хто хоче заробляти в Україні, достатньо одного: дешевої робочої сили.