Трибуну облради знов заблокували

Сьогодні депутати Черкаської облради продовжують пленарне засідання сесії, яке минулого разу було перервано неявкою достатньої кількості депутатів після перерви.





Депутати збирались розглядати те ж саме скандальне питання щодо звернення до керівництва держави. Однак, заступник голови Черкаської ОДА Костянтин Омаргалієв зняв пропозицію «БПП» щодо цього звернення.

Депутат Михайло Мушієк наполягав на включенні до порядку денного питання звернення до уряду щодо скасування абонентської плати за газ. Однак, депутати не підтримали пропозицію.

Варто відзначити, що депутати продовжують сесію із заблокованю активістами трибуною. Через це Ботнар пропонував навіть припинити засідання.

реклама