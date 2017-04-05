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Черкаський журналіст проведе творчу зустріч

05 квітня 2017, 14:43 Новини Черкас та Черкаської області

8 квітня відбудеться творча зустріч із молодим автором, відповідальним редактором інтернет-видання «Прочерк» Назарієм Вівчариком.


Автор із Черкас  нещодавно став лауреатом Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Григора Тютюнника.

Цей конкурс, започаткований Аграрною партією, видавництвом «Самміт-книга» та Українською бібліотечною асоціацією, став майданчиком для презентації нових літературних імен.

У творчій зустрічі, що відбудеться в рамках Черкаського книжкового фестивалю,  візьме участь заступник голови Аграрної партії Денис Марчук, голова оргкомітету конкурсу, письменниця Леся Мудрак  та творча інтелігенція регіону.

Під час зустрічі буде презентована Збірка творів лауреатів Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Григора Тютюнника.

Місце проведення: Черкаська обласна наукова бібліотека ім. Лесі Українки

Початок: 8 квітня, 16.00.

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Коментарі  

 
0 #1 Гуру 05.04.2017 15:22
А що журналісти вже підтримують якусь партію?
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