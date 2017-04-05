Біля черкаської школи розмістили зображення «синього кита»

На перехресті вулиць Гетьмана Сагайдачного та Семеренківської поблизу школи №13 з'явився борд з популяризації небезпечної гри Синій Кит. Про це у Фейсбуці повідомив депутат Черкаської міськради Іван Сухарьков.



«Таке враження, що рекламодавець зовсім хворий на голову», - прокоментував депутат.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськради Ігор Волошин у Фейсбуці зазначив, що такі ситуації породжує безвідповідальність.

«Біля школи № 13 виявили борд із зображенням сумнозвісних синіх китів. Переконаний, на таку провокацію варто реагувати стримано, привертаючи мінімум уваги дітей. Також переконаний, що у світі сучасних технологій цілком можливо встановити, хто і де друкував постери та як розміщував. Це питання до правоохоронців. Маю фото, але не вважаю за потрібне його розміщувати. У мережі цих зображень стає забагато. Зараз працюю над тим, щоб зображення прибрали з борду», - написав Волошин.

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