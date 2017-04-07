На сесії міськради Черкас говорили про транспортну реформу

Про виживання та розвиток громадського транспорту Черкас говорили під час учорашньої сесії депутати міської ради.



Приводів для цього було два – запит депутата від Партії вільних демократів Олександра Згіблова і обговорення проекту програми розвитку міського громадського транспорту на 2017-2020 роки.

Запит Згіблова стосувався бюджетних компенсацій перевізникам за перевезення у громадському транспорті пільгових категорій громадян.

«У 2016 році з бюджету міста Черкаси було витрачено 40 млн. гри. на компенсацію перевезень пільгових категорій громадян. Однак всі ці кошти отримав один перевізник – КП «Черкасиелектротранс». Інші ж перевізники не отримали нічого. Така ситуація робить перевізників і пільговиків ворогами. При цьому соціальна напруга все більше зростає. Приватні перевізники, які не отримують компенсацій, відмовляються перевозити пільговиків. У той же час КП «Черкасиелектротранс» не зацікавлений у підвищенні якості надання послуг, оскільки значну частину коштів отримує не від споживачів, а безпосередньо з бюджету», – наголошує Олександр Згіблов.

На думку депутата, розв’язати цю проблему може створення в місті системи адресної допомоги пільговикам, яка замінила б собою виплату компенсацій перевізникам. У запиті йдеться про необхідність ухвалення міськрадою відповідного рішення.

Цей запит Олександра Згіблова депутати підтримали, але зауважили, що запровадження в майбутньому системи електронного квитка вже само по собі розв’яже проблему обліку пільговиків.

Свободівець Андрій Куча і представник «Черкащан» Павло Карась наголосили, що проблеми громадського транспорту не обмежуються пільговиками. На думку депутатів, недостатньою є робота управління транспорту міськради і особливо профільного заступника міського голови Руслана Сотуленка. Як наголосив Павло Карась, прийнято закон про електронний квиток, і це нововведення вже запроваджене у Вінниці, Львові й навіть Білій Церкві, тоді як у Черкасах з транспортною реформою «навіть кіт не валявся».

Депутати вирішили заслухати на наступній сесії звіт Руслана Сотуленка.

Обговорення продовження на цей та наступні роки програми розвитку міського громадського транспорту виявилося ще бурхливішим.

Програму представляв керівник КП «Черкасиелектротранс» Петро Кучер, що дуже здивувало батьківщинівця Романа Дісканта, оскільки, як він наголосив, керівник цього КП не може говорити і від свого імені, і від імені приватних перевізників – своїх конкурентів. Але, як пояснив пан Кучер, міська рада доручила «Черкасиелектротрансу» на своїй базі розпочати транспортну реформу. Насправді ж, як зазначили інші депутати, річ у тім, що програма розвитку громадського транспорту Черкас тільки так називається, а насправді це – програма фінансової підтримки «Черкасиелектротрансу».

Петро Кучер розповів, що сьогодні в межах транспортної реформи необхідно впровадити в життя дві електронні інформаційні системи – систему автоматизованого диспетчерського управління і систему електронного квитка та обліку пасажирів. Наразі йде робота над обома цими системами.

Відома «MapaMagic» є додатком до системи автоматизованого диспетчерського управління. Крім неї, іншими додатками стануть автоматичне сповіщення пасажирів про зупинки, програма «Розумна зупинка», а також розміщення на зупинках розкладів руху в роздрукованому вигляді.

Депутат Роман Діскант запитав, як відбувається встановлення на тролейбуси трекерів «MapaMagic». Петро Кучер заявив, що розробник «MapaMagic» наразі трекери встановлює, і з боку КП немає в цьому питанні жодних перешкод. Але депутата Павла Карася ця відповідь не влаштувала:

– Скажіть, коли! – наполіг він.

– Сьогодні вони розміщують своє обладнання, – пояснював Кучер.

– «Розміщають» – це річ, яку виміряти в часі неможливо. Коли запрацює? – вів своє Павло Карась. – Ви відповідь дати можете?

– Запрацює тоді, коли виконавці підпишуть договір і включать своє обладнання.

– Терміни які? – почав підвищувати тон Павло Карась.

– Думаю, що десь протягом тижня.

– Тобто, 1 травня, у день всіх трудящих, трудящі зможуть побачити, як на лінії виїжджають ваші тролейбуси з трекерами? – не вгамовувався Павло Миколайович.

– Так, – відказав Петро Кучер.

– Ви обіцяєте? Коли цього не буде, то ми вас звільнимо! – пообіцяв пан Карась.

– Я ж не виконавець!.. – намагався пояснювати директор «Черкасиелектротрансу».

Від цієї перепалки учасникам засідання ставало весело. Не до сміху було тільки самому панові Кучеру.

– Просто коли ви навіть не обіцяєте, то звільняти вас треба прямо зараз! – ще гучніше сказав Карась.

Після цього за Кучера стали заступатися депутати і секретар міськради Олександр Радуцький.

Відтак за критику керівника «Черкасиелектротрансу» взялися свободівці. На їхню думку, озвучену депутатами Андрієм Кучею та Ярославом Нищиком, КП, отримуючи із бюджету величезні кошти, не докладає достатньо зусиль для власного розвитку. Зокрема, практично не застосовує рекламу як у салонах тролейбусів, так і на електроопорах. Свободівці довго відмовлялися голосувати за програму, яку вважають неефективною.

Натомість, Петро Кучер відбивався від закидів за допомогою цифр:

– Збільшено кількість тролейбусів, які виходять на лінії, продовжено роботу електротранспорту у вечірній час та у вихідні дні... З 1 вересня без задіювання коштів місцевого бюджету планується збільшити кількість тролейбусів на лініях на 6 одиниць. Ведеться капітальний ремонт контактної мережі. Тобто, рухається все те, що прописано в програмі.

Депутат Ігор Кіта попросив колег підтримати програму, бо вона дозволяє здійснювати в Черкасах пільгові перевезення, а Олександр Радуцький додав, що без неї неможливо фінансувати зарплати для працівників комунального підприємства.

Програму схвалили з другої спроби, після перерви й консультацій у кабінеті мера, і то не до 2020 року, а лише до 30 травня цього року. Роботу над документом буде продовжено.

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