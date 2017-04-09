Журналіст «Прочерку» презентував свою книгу в Черкасах (фото, відео)

Черкаський журналіст, відповідальний редактор видання «Прочерк» Назарій Вівчарик сьогодні у приміщенні обласної філармонії презентував свою книгу «П’ятеро як один», видану київським видавництвом «Мандрівець».





За словами Назарія, він працював над книгою близько 10 років. Історію про п’ятьох друзів почав писати ще в студентські роки. Видати ж вийшло лише зараз.

- Вершина айсбергу – це п’ятеро друзів. Чому саме п’ятеро? Це досить умовна цифра, але і символічна. Можна порівняти з рукою. Є п’ять пальців, які можна зігнути так, що вийде один кулак. У цій книзі четверо друзів – це підтримка та опора головного героя. До того ж, так складалось, що головний герой опинявся завжди поруч, коли його друзів спіткала смертельна небезпека. А от, чи вдавалось йому їх врятувати, це можна прочитати в книзі, - сказав Назар.

За його словами, у книзі черкаський автор намагався детально зобразити Черкаси та Смілу, звідки він родом, аби читачі з інших міст та областей мали якісь уявлення про Черкащину.

В кінці книги життя головного героя, за словами автора, пов’язується з війною. Тому на презентацію був запрошений і учасник російсько-української війни Дмитро Кухарчук.

Він відзначив, що дійсно, інколи тяжкі життєві обставини можуть змусити змінити своє життя та відправитись на війну.

- Можете вірити, можете ні, але часто рідні, яких уже навіть немає в живих, допомагають на війні. Мені особисто допомагала моя пра-бабуся, яка приходила до мене уві сні та підказувала, як правильно зробити в тій чи іншій ситуації, - розповів Дмитро.

Батько Назарія Вівчарика смілянський журналіст Олександр Вівчарик відзначив, що йому дуже приємно бути на презентації книги свого сина.

- Коли я читав цю книгу, то по-перше, я зловив себе на думці, що мені цікаво читати, а по-друге, що у Назара є свій власний стиль, через який, навіть не знаючи хто автор, можна здогадатись. І це, як на мене, дуже важливо, - сказав пан Олександр.

Нагадаємо, Назарій Вівчарик цього року також став лауреатом всеукраїнського літературного конкурсу імені Григора Тютюнника.

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