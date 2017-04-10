У багатоповерхівці, де проживає керманич міста, пандуc мало не вбив жінку з 3-місячною дитиною

Нещодавно з черкащанкою Інессою Савчук сталася трагедія: повертаючись з прогулянки з 3-місячною дитиною, її мало не вбив важкий дерев’яний пандус, що був встановлений у під’їзді багатоповерхівки. Тепер жінка має тріщини у двох ребрах, а в майбутньому, після закінчення періоду годування грудьми, її очікує серйозна діагностика у столиці.





Інесса показує рентгенівські знімки. Переповідаючи свою історію, починає хвилюватися. Це ще добре, що все закінчилося так, а не гірше.

– Після того, що сталося працівники ЖЕКу швиденько зняли пандус. При цьому, що це ж новобудова і тут просто має бути пандус. Крім того, пандус – це не ліфт. Якщо в старому п’ятиповерховому будинку немає ліфта, то його встановлювати досить проблематично. Але ж пандус може бути мобільним і легким. У свою чергу ЖЕК поставив пандус, який важив декілька десятків кілограм, був зроблений з дерева. Ми зверталися до ЖЕКу, щоб замінив пандус, який тримався на якомусь крючку в стіні. Діти пробігали поряд і весь час наражалися на небезпеку. Того дня я погуляла з дитиною, повернулася, вивезла по пандусу коляску нагору, а тоді повернулася скласти його. Проте не втримала і він просто привалив мене, придавивши мені грудну клітину. Нікого не було, якби дитина не кричала, я б так і лежала, – пригадує постраждала Інесса Савчук.

Жінку відвезли в лікарню, де медики визнали, що ситуація могла мати і гірші наслідки. Проте і зараз Інесса не в найкращому стані. У неї численні травми і забої, тріщини у двох ребрах. А після завершення годування дитини лікарі радять їхати в Київ на більш серйозну діагностику.

- Рентген не все показує. А тут десь бачать нехороші зміни, тож радять їхати на МРТ. Зокрема, радять перевіряти легені, нирки, – каже Інесса Савчук.

За збігом обставин до під’їзду саме підходить дружина міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Валерія. Перша леді міста росить двох доньок і чекає на третю дитину, тож найближчим часом вона, як і молода мама Інесса, буде змушена тягати сходами дитячу коляску. Та дружина мера ставиться до цього спокійно. Каже, що трагічна доля сусідки оминула її, бо не користувалася важким пандусом.

– Я просто навчилася з’їжджати коляскою без пандуса. Одним колесом, потім іншим. На один бік, потім на другий. Я тобі покажу, – пропонує майстер-клас Валерія Бондаренко.

– Але ж дитина може випасти, – хвилюється Інесса Савчук.

– Нічого подібного. У мене ж двоє якось виросли… – заспокоює Валерія.

– Бачте, люди пристосовуються, як, в цілому, усі в нашій країні. Але ж хто був за кордоном, бачить тамтешні умови проживання, розуміє, що пристосовуватись до будь-яких негараздів – не вихід. Їх треба долати, – вважає Інесса.

– Щось вимагати немає сенсу. Ми, мешканці будинку, що могли, зробили. І ЖЕК десь чотири роки тому поставив цей важкий пандус. Проте він виявився непрактичним, – підсумовує Валерія.

Ця невелика розмова, свідком якої ми стали, яскраво демонструє свідомість наших громадян. Навіть дружина міського голови змирилася з реаліями і не бореться за створення належних умов для мало мобільних груп населення, до яких зараз належить вона сама. Що вже казати за «простих смертних»? При тому, що у цьому під’їздів не лише дві родини мають маленьких дітей…

Поряд з тим, Інесса Савчук хоче, аби її історія стала застереженням для інших, а для молодих мам і людей з обмеженими фізичними можливостями створили хоча б мінімальні зручності.

У ПП «РЕУ «РАЙАГРОБУД», яке обслуговує згаданий будинок, повідомляють, що дійсно встановлювали пандус, та своєї провини у тій шкоді, яку він заподіяв, не вбачають.

– Ми зберемо підписи мешканців і на цій підставі звернемося в організацію, яка проектувала будинок, щоб вони переглянули можливість встановлення стаціонарного пандусу, – сказала керівник підприємства Наталія Білоніг.

Юрист Людмила Бордунос каже, що відповідальність мають нести ті хто допустив порушення містобудівного законодавства. Законом визначені величезні розміри штрафів від десятків до сотень тисяч гривень. Інесса з чоловіком зараз вагаються, чи подавати до суду, адже сім’я і так перенесла стрес, тож вони не впевнені, чи хочуть переживати судову тяганину.

Приклад з черкащанкою вкотре вихлюпнув на поверхню і загострив задавнену проблему міста, яке не зовсім пристосоване для маломобільних груп населення, до яких зараховують не лише інвалідів, а й людей, які тимчасово позбавлені можливості повноцінно пересуватися, наприклад, вагітні жінки, мами з колясками, люди, що тимчасово втратили працездатність через травми різного роду.

До слова, Інесса не раз була за кордоном і пригадує тамтешнє ставлення до мало мобільних груп населення. Вона каже, що і в Європі, і в Америці не можна й уявити, щоб мешканці будинку зіткнулися з такою проблемою. Це ж підтверджує і АТОвець Вадим Мазніченк, який у російсько-українській війні (він воював у 14-му батальйоні ЗСУ, колишньому батальйоні територіальної оборони «Черкаси») 29 вересня 2014 року отримав поранення від вибуху мінометної міни. Йому відтяло ліву руку і праву ногу. Понівечену праву руку лікарям удалося врятувати. Реабілітацію Вадим проходив у США, де йому зробили сучасні (в тому числі – і спортивні) протези. Вадим Мазніченко пригадує, як пристосований до мало мобільних груп населення, у тому числі й інвалідів, американський світ. Вадим розповідає про програми протезування, про комп’ютерні клавіатури, які швидко можна адаптувати до людей з ампутаціями, про адаптований до ветеранів війн спорт, про місцеві магазини, де людина з обмеженими можливостями не почуває себе незручно, як у нас.

– У нас немає нормальних пандусів для інвалідів у магазинах, а ті що є.., по них же страшно їхати! У нас проблема з тим, щоби купити інваліду просту коляску, не кажучи про спеціальний велосипед! – емоційно говорив боєць.

За інформацією представників комітету доступності, який створений і діє в Черкасах, багато пандусів, кнопок виклику тощо облаштовані неналежним чином.

– Торік рішенням виконкому був затверджений новий склад комітету і наприкінці року відбулося перше засідання в новому складі. Ми витребували звітування керівників департаментів за програмою «Простір без бар’єрів», згідно якої мають встановлюватися пандуси, звукові світлофори для незрячих тощо. Звісно, чиновники звітували гарно, але ж і ми перевіряли всі об’єкти, – розповідає заступник голови комітету, представник Національної Асамблеї інвалідів України, голова Черкаської обласної громадської організації стомованих хворих «Життя без бар’єрів» Леся Валяєва. – Так, була інформація, що Третя міська лікарня доступна для громадян з обмеженими можливостями, але там туалет поставили на високому бетонному подіумі, що нівелює доступність. В одному з управлінь соцзахисту теж є проблеми, бо хоч установа і має пандус, проте територія навколо має високу сходинку, яку важко подолати візочникам, а туалет чомусь був закритий. Неприємна була ситуація, коли в Першій міській поліклініці робився ремонт і на початку ремонту просила зробити одне реєстраційне вікно пониженим, щоб це було зручно для візочників. Також не можна, щоб двері були тугими, бо не всі можуть їх відкрити. На жаль, пропозиції не були враховані.

Валяєва зауважує, схоже, що багато пандусів чи кнопок виклику встановлюються «для галочки» і ніхто насправді не думає про мало мобільні групи населення. Зокрема, кнопки виклику якщо є, то вони не працюють або розміщені на висоті людини в повний зріст, як наприклад у стоматологічній поліклініці по бул. Шевченка, 325.

Комітетом також було розроблено і надано у відповідні департаменти ряд рекомендацій. Зокрема, фахівці звернули увагу на зупинки громадського транспорту, навколо яких не облаштовано пониження, а бордюрний камінь взагалі створює лише перешкоду. Є претензії і до звукових світлофорів, які або не працюють ,або встановлені неправильно. Схожа ситуація і по маркуванню жовтою фарбою східців будівель громадського значення, що теж нанесено не завжди правильно.

Комітет просить владу передбачити в бюджеті кошти на 2017 рік на проведення комплексних заходів щодо покращення доступності дорожньо-транспортної інфраструктури міста для маломобільних груп населення.

– Хоча, кошти – це не завжди першочергове. Інколи досить волі керівництва, а виконавцям просто треба «увімкнути мізки». Адже завжди у місцях перехресть абощо можна понизити бордюр до рівня асфальту, а кнопку виклику, яка і так буде встановлюватися, просто опустити на рівень нижче, – зауважує Леся Валяєва.

Добра воля керівництва і справді грає неабияку роль у питання встановлення різного роду елементів доступності. Так, черкащани пам’ятають минулорічний випадок з встановленням екстремального пандуса до приймальні прокуратури Черкаської області: він був крутий, без поручнів, зі слизькою плиткою. Тоді громадська активістка КМГО «Молода Черкащина» Тетяна Кавальчук звернулася письмово до прокурора області Сергія Овчаренка, акцентувавши увагу на тому, що пандус не відповідає Державним будівельним нормам України. Згодом у прокуратурі в справах побувала і Леся Валяєва, яка ненароком поцікавилася реакцією керівництва прокуратури на звернення. Така увага громадськості до проблеми вплинула на ситуацію і пандус зовсім переробили, врахувавши і кут нахилу, визначений законодавством, і поручні, і висоту, на якій має розташовуватися кнопка виклику.

– До всього має бути воля керівника і просто людські якості. Наприклад, у нашому місті частина маршруток є технічно доступною. Але ця доступність нівелюється, оскільки водії та кондуктори не виконують вимоги, які необхідні людям з інвалідністю для користування громадським транспортом. Також у місті робляться масово дороги і піднімається бордюр ний камінь. Раніше мені пояснювали у владі, що буде ще один шар асфальту, який вирівняє все це, але цього не сталося… І цей бордюрний камінь є ще однією перешкодою для громадян, – зазначає Леся Валяєва.

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