У Черкасах відкрили міні-моделі архітектурних пам’яток міста (ВІДЕО)

Біля приміщення обласного РАГСу та будинку Цибульських у Черкасах відкрили дві скульптури, які повністю відображають архітектурні пам’ятки міста, та по суті є їх копіями. Програма встановлення подібних скульптур розрахована на людей з вадами зору та фінансується з бюджету міста. Про це розповів міський голова Анатолій Бондаренко.





- В рамках цієї програми ми плануємо і надалі на вулиці Хрещатик та визначних місцях нашого міста встановлювати такі скульптури. Ми хочемо зробити умови для людей з обмеженими можливостями. Зокрема, я вже дав доручення, щоб були насічки на пішохідних переходах, - сказав Анатолій Васильович.

За його словами, одна така скульптура коштує 90 тисяч гривень.

Автором скульптур є відомий у Черкасах скульптор Владислав Димйон.

За його словами, відтворити архітектурні пам’ятки Черкас було не просто.

- Згадував архітектора незлим тихим словом, Особливо по будинку Цибульського були питання. Взагалі, багато питань виникало. А спитати нема кого, - сказав скульптор.

Він також закликав черкащан з повагою поставитись до роботи і не псувати скульптури.

- Не можна знищувати те, що було створено для міста. Я вкладаю сюди не тільки душу, тому не варто це псувати, - наголосив пан Владислав.

Він також розповів про легенди, пов’язані з новоствореними скульптурами. Так, за його словами, якщо потерти башту на скульптурі будинку Цибульських, то збільшиться чоловіча сила.

Черкащанка Тетяна Курко, яка є незрячою, говорить, що їй дуже цікаво дізнатись, якими є архітектурні пам’ятки Черкас.

- Мені цікаво, а я не бачу. Я така людина що мені все треба знати, - наголосила вона.

На скульптурах також є написи українською та англійською мовою з поясненням історії будівель.

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