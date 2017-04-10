Тривають роботи з відновлення проїзду з Черкас до Сміли

На автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань продовжуються роботи з поточного середнього ремонту по відновлення проїзду правою стороною на відрізку від Черкас до Сміли.





Підрядним підприємством ПП «Дорстрой», яке виконує ремонт цієї ділянки автодороги, повністю закінчені роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття та відновлення зношеного шару асфальтобетонного покриття за технологією регенерації з відфрезерованого матеріалу, по всій довжині ділянки, що складає 7,7 км.

9 квітня підрядне підприємство розпочало роботи з влаштування асфальтоукладчиком вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Після закінчення цих робіт проводитиметься влаштування верхнього шару покриття із гарячої асфальтобетонної суміші.

Роботи на цьому відрізку автодороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань тривають щоденно без вихідних і, за потреби, виконуватимуться і вночі.

Планується, що ремонтні роботи на ділянці автодороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань закінчаться на початку червня цього року.

Прес-служба САД у Черкаській області

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