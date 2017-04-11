У Черкаському сквері пройде «Писанковий рай» (ФОТО)

У сквері Юність продовжують приготування до фестивалю «Писанковий рай».



Нагадаємо, торік у черкаському проекті до Великодня розмалювали 5 писанок, цього року їх буде 10.

Від Галереїї народного мистецва представлять писанку з класичним середньодніпрянським розписом.

- Обрали саме такий орнамент, бо ми як осередок майстрів Черкащини мусимо пропагувати наше народне мистецтво. Вважаю, що кожен край повинен любити своє, а ми - своє, - говорить Заслужений майстер народної творчості України, Голова Черкаського обласного осередку НСМНМУ Ольга Мартинова. - Щодо торішніх арт-об'єктів, вона зауважує, що я є противником мистецтва, яке нівелює споконвічні традиції. Мовляв, нові тенденції доречні, але якщо творити в рамках народного мистецтва, то за них краще не виходити. Наприклад, на писанці ніколи не малювали портретів або інші елементи. - Писанка - і так знакова, символічна, вона має елементи, які можна розшифрувати, - наголошує пані Ольга.

З 12 квітня можна буде побачити всю цю красу.

Офіційне відкриття фестивалю 17 квітня о 12.00.

реклама