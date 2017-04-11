До третьої річниці війни дослідниця зібрала інформацію про волонтерський рух черкащан

З початком збройного конфлікту на Донбасі в Україні виник стихійний волонтерський рух на допомогу Збройним силам України та добровольчим батальйонам. Черкащина не стала винятком, тому в краї налічується широка мережа волонтерських організацій, що надають допомогу нашим захисникам. Підрахувати точну кількість волонтерів неможливо, так як існує значна кількість волонтерів-одинаків, а також чимало волонтерських груп та об’єднань, які працюють незалежно від державних органів. Крім того, деякі з них, з початку війни вже ліквідувалися, а багато хто просто не афішує свою діяльність. Все ж вдалося зібрати відомості про багатьох волонтерів, що працюють на території Черкащини.





Майже три роки надає допомогу підрозділам Збройних сил України та добровольчим батальйонам волонтерська група «Поміч народу» («Помощь народа»), керівник Мусієнко Олександр Федорович. Сам колишній військовий, з перших днів війни на Сході, почав допомагати нашим захисникам, особисто возив волонтерські вантажі на передові позиції. Причому доїжджав до самих крайніх точок, на, так звані, «нулі» – нерідко бував на шахті «Бутівська», під Донецьким аеропортом, позиціях «Зеніт» та «Республіка Мост», у Пісках, Карловці, Опитному, Водяному та Авдіївці.

Починав свою волонтерську роботу з допомоги батальйону територіальної оборони «Черкаси» (нині 14-й окремий мотопіхотний батальйон), який був сформований у 2014 р. на базі Черкаського обласного воєнного комісаріату і дислокувався в районі Волновахи. Волонтерам довелося збирати не тільки продукти й теплі речі, а й обмундирування, генератори, ліхтарі, будівельні матеріали, запчастини та робочі інструменти [10]. О. Ф. Мусієнко організовує збір допомоги разом з волонтерською групою Юлії Кулагіної «Смачна сотня», підприємцями авторинку Південно-Західного району та колективами дитячого садочка №72, черкаських шкіл № 26, 27, 28, 30, 32, шкіл с. Хутори, с. Чернявка, Капітонівка (Керівник волонтерської групи «Поміч народа» з учнями черкаської школи, які зібрали волонтерку для бійців), комітету самоорганізації населення «Дніпровський», волонтерами з США Юлією Мурашко «UnitedHelpUkraine» (останні передали постільну білизну для госпіталю м. Красноармійськ), «Наш батальйон – Черкаські павучки» (маскувальні сітки), ГО «Спільна справа», та багато інших небайдужих людей, підприємств та організацій.

Список підрозділів та частин, до яких довозив допомогу керівник волонтерської групи «Поміч народу» доповнюється з кожною поїздкою. Це батальйон «Айдар», прикордонники навчального центру «Оршанець», які дислокувалися в районі Волновахи, 93-а і 28-а окремі механізовані бригади, 90-й десантний батальйон, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада, ДУК ПС, 79-а окрема аеромобільна бригада, медичний батальйон «Госпітальєри» та військовий госпіталь м.Красноармійськ .

Більшість волонтерів продовжують працювати за громадською чи особистою ініціативою. Нерідко волонтерські групи взаємодіють, допомагаючи один одному продуктами, транспортом чи пальним.

Так, одного разу скооперувавшись, черкаські активісти доправили до АТО два мікроавтобуси продуктів: «Подарунки, які отримала легендарна 128 гірсько-піхотна бригада, потрапили до АТО завдяки волонтерській групі «Поміч народу», ГО «Автомайдан-Черкаси», «Центру забезпечення військових в зоні АТО», КСН «Дніпровський», підприємцям автомобільного ринку у ПЗР, «Смачній сотні» і ТОВ «БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ». Два завантажені мікроавтобуси об’їхали Авдіївку, Водяне та шахту «Бутовка», на якій під час останніх візитів до АТО мікроавтобус «Автомайдану» було обстріляно ворожим снайпером». Особливе місце серед волонтерських організацій Черкас займають волонтери комітету самоорганізації населення (КСН)«Дніпровський» (голова комітету Любов Здоровенко)

КСН «Дніпровський» об’єднує переважно жінок похилого віку, які плетуть маскувальні сітки, налагодили виробництво перемеленого сала в тубах, спеціальної протизастудної суміші з імбиру, калини та лимонів. Сало в тубах – це вже восьмий напрямок виробництва допомоги для військових в зоні бойових дій, яке освоїли волонтери «Дніпровського». Крім того, на базі КСН проводиться збір консервації, люди приносять теплі ковдри, рукавиці, шарфи і шкарпетки. Волонтерками комітету відшито більше 100 пар білизни. Всього за існування волонтерського центру було сплетено більше 120 маскувальних сіток. Крім допомоги атовцям, активістки разом із місцевим депутатом піклуються про переселенців. Речами й продуктами допомогли вже декільком родинам з дітьми

Волонтерські групи, ініціативи та організації працюють не тільки в Черкасах, а й у багатьох містах і селах області. Ось лише деякі з них.

«Волонтери Канева». Організація виникла 2 березня 2015 р. Саме запис від цього числа був зроблений в їхньому журналі чергувань. За словами однієї з координаторів волонтерського об’єднання: «За два роки роботи було сплетено 116 маскувальних сіток, пошито 58 комплектів термобілизни, 16 маскувальних костюмів. В 2017 році почали робити маскувальний костюм «Кікімора» і вже сплели 5 штук. Скільки зроблено всього навіть складно порахувати. Це і сплетені шкарпетки, рукавички, пошита білизна, балаклави, бандани, «сідушки»-каремати, подушки. Допомагали чим могли: збирали сало для перекручування з часником, м'ясо для «тушкованки», закрутки, продукти харчування, робочий інструмент, теплий одяг та взуття, постільну білизну для медчастини. За зібрані гроші закупляли ліки, тактичні окуляри, берці, миючі засоби, лопати, цвяхи, саморізи, плівку. Самі навчилися робити «енергетичні батончики» з сухофруктів з медом».

Один раз на місяць разом з колишніми воїнами волонтери відправляють на Схід транспорт укомплектований усім необхідним про що просили бійці. Мають «Волонтери Канева» багато замовлень на маскувальні сітки, то ж при нагоді готові сітки одразу відправляються на передову. Одним з напрямків роботи канівських волонтерів є допомога тимчасово переміщеним особам, що проживають у Каневі. Свою роботу скоординували з громадою міста-побратима Фірзен (Німеччина), тож двічі на рік звідти приходить гуманітарна допомога для переселенців з зони бойових дій. Слід відмітити, що до складу волонтерського центру входять і переселенці з Луганська, Донецька, Дебальцевого, Свердловська та інш. Окремий напрямок у благодійній діяльності «Волонтерів Канева» – це допомога учасникам АТО та підтримка їх сімей .

В місті Умань працюють волонтерські організації: «До Перемоги», «Разом», «Допомога армії» при громадській організації «Закон і справедливість», волонтерські осередки «За Україну»», «Єднаймося», «Захисникам Вітчизни», Служба «Милосердя» Свято-Успенської парафії м. Умань. Всі вони організовують роботу по наданню допомоги військовослужбовцям в зоні АТО та їх родинам: Уманська міська громадсько-волонтерська організація «Разом» налагодила зв'язок з українською діаспорою в Іспанії, з групою «Тарагона», яка надає допомогу одягом, взуттям, предметами першої необхідності не тільки військовослужбовцям в зону АТО, а також їх родинам. Волонтерський центр «До Перемоги» відправляє адресні посилки, забезпечує бійців предметами першої необхідності, термобілизною, взуттям, одягом, військовою формою, ліхтариками, рюкзаками, тактичними рукавицями, продуктами харчування, чай, кавою, солодощами, ліками та вітамінами, пральним порошком. Центр допомоги армії при ГО «Закон і справедливість» виготовляє маскувальні костюми «кікімора», сітки, нашоломники, пристосування для розмінування та зняття розтяжок різних моделей. Волонтерами ВГОІ «Союз Чорнобиль України» відправляються вантажі в зону АТО (продукти харчування, одяг, взуття, медикаменти, бензопили, сокири). Волонтери Центру волонтерського руху, що створений при Раді ветеранів війни і праці та 5 клубів ветеранів зібрали в зону АТО консервацію, одяг, сплетені власноруч теплі шкарпетки. Працівниками управління праці та соціального захисту населення придбано 80 матраців для військовослужбовців в/ч А 2012 на суму понад 10 тис.грн.

Черкаський Обласний Благодійний фонд «Сила доброти» (координатор Людмила Свистун).

З початком вторгнення агресора на територію нашої Держави благодійний фонд Сила Доброти прийняв рішення про надання допомоги добровольцям та солдатам які захищають нашу землю від окупантів, а також допомогати мирному населенню яке залишилося проживати в зоні проведення АТО. Волонтери та небайдужі люди почали збирати ліки, кошти, продукти, речі та все необхідне що потребують солдати та цивільні люди і відвозити на передову та в міста і селища які потрапляють під обстріли бойовиків та армії Росії.

Волонтери фонду за три роки об’їздили майже всю прифронтову зону Луганської та Донецької областей. Побували в таких містах, як м.Попасна, м.Щастя, м.Старобільськ, м.Славянськ, м. Артемівськ, м. Майорськ (біля Горлівки), м.Авдіївка, м. Маріуполь, м.Гранітне, м.Волноваха, м.Широкіне, м.Мангуш[11]. Мирному населенню привозили ліки, речі, хліб та продуктові набори в смт Миронівський, м.Авдіївка, м. Золоте довозили все необхідне і взимку, в мороз, та в літню спеку. На місцях волонтери фонду проводять різноманітні акції на підтримку воїнів АТО та їх сімей, допомогають дітям загиблих воїнів.

В с. Гельмязів Золотоніського району діє «Гельмязівська сотня». Ще 30 серпня 2014 р. на сесії Гельмязівської сільської ради було прийняте рішення про допомогу односельцям, мобілізованим у першій хвилі мобілізації. Таких було семеро. Троє депутатів чергували з скриньками в базарні дні, а зібрані гроші передавали родичам солдатів для придбання бронежилетів, одягу та амуніції в зону АТО. Згодом кількість односельців на Сході України та їх потреби стали змінюватися, і волонтери розширили сферу своєї діяльності. Шукали, де вигідніше, оптом придбати спальні мішки, термобілизну, рукавиці, балаклави, купували все це за рахунок грошей, зібраних громадою. Одного разу депутати побачили по телевізору, як у Черкасах волонтери виготовляють сухі борщі. Спеціально поїхали до Черкас і вияснили всі тонкощі цієї справи. Вирішили розпочати виготовлення таких борщів у Гельмязеві. Сушарки принесли односельці, а вакууматор придбали за спільні кошти. По селу зібрали овочі і розпочали виготовлення страви. Паралельно гельмязівські куховарки квасять капусту, а коли відправляють передачі, вдома печуть хліб та пиріжки.

«Найстаршою волонтеркою називають 72-річну Євдокію Макарівну Карпенко. Пригадують, як оперативно вона приготувала 5-літрове відро засмажки, запекла й натушкувала в духовці сала – щоб солдатам передали все свіженьке й домашнє. Жодна з організацій, які працюють на території Гельмязова, не залишається осторонь волонтерських справ. Громадою робили і передавали на передову буржуйки та водогрійки. Підприємці допомагають грошима і транспортом. Кожен із жителів села щось віддає із свого двору. Аби тільки швидше в Україні запанував мир, і наші мужні чоловіки живими й здоровими повернулися додому. Пасічники приносять мед. Учні Гельмязівської школи провели великий збір макулатури, щоб виручені від цього кошти пішли на допомогу українській армії. Дві тонни вторсировини принесли у громадську волонтерську касу 2700 гривень. Також школярі організували благодійний ярмарок із продажу домашньої випічки – таким чином продавши товару на 2340 гривень. Гуманітарні вантажі від «Гельмязівської сотні» у зону АТО доставляють члени Золотоніської самооборони, волонтери з Черкас, місцевий підприємець Олексій Лісовий, на бусику якого написано, що це не просто машина, а «Летючий голландець». Їздила в зону АТО й безстрашна та енергійна Валентина Фіндюк. У неї весь час під рукою карта Донецької та Луганської областей, на якій позначено всі гарячі точки та місця, поблизу яких служать хлопці й чоловіки із сіл Золотоніщини. Вона веде своєрідний щоденник волонтерських справ. На окремій сторінці перелічено уже десять маршрутів, за якими рухалися продовольчі та інші вантажі із Гельмязова».

Крім цього, в сільській раді постійно працює швейна машинка на якій шиють особливі рукавиці на три пальці, устілки, балаклави, пенсіонери в’яжуть шкарпетки та шапки.

«Постійно, як на роботу, до нас приходить 23-є волонтерів, – розповідає організатор «Гельмязівської сотні» Юрій Валентинович Іщенко. – Проте усіх добродіїв-помічників – сотня, навіть не одна – бо немає в Гельмязові людини, яка хоч би чимось не допомогла українській армії. – Там – наші діти, вони справжні патріоти, з честю виконують свій обов’язок перед Батьківщиною, а тут – наш фронт, – кажуть жінки, які нічого не шкодують, аби тільки всі захисники на Сході Україні були нагодовані, обігріті, захищені, живі й здорові повернулися додому».

Неодноразово доставляли в зону бойових дій і волонтери з м. Христинівка: збирали продукти, амуніцію, медичні препарати, а ще наприкінці 2014 р. за кошти небайдужих христинівчан було придбано позашляховик, який волонтери доставили в зону АТО.

«В день Святого Миколая знову було придбано автомобіль, над яким майже місяць працювали справжні патріоти, активні учасники Майдану – Володимир Цапок, Юрій Семенюк, Віталій Митник. При цьому вони наголошують, що авто переобладнують методом народної толоки. Тут, в гаражі, без відповідних креслень і конструкцій, на ходу втілюють сміливі ідеї, вкладають душу в техніку, аби дати їй друге життя».

Неодноразово передавали волонтери теплий одяг (бушлати, шкарпетки, рукавиці), продукти харчування, різну консервацію тощо. А з яловичини і свинини, що виділили дослідне господарство «Нива» (директор Лариса Мітіогло) та хлібна база (директор Олександр Передрій), зробили в автоклаві 1,5 тис. банок м’ясної консерви і доставили на передову.

У смт. Лисянка активну волонтерську роботу проводить громадське формування «Лисянська варта». Керівник штабу громадського формування Володимир Легкодух є координатором волонтерських груп, які доставляють гуманітарні вантажі безпосередньо в зону бойових дій.

«Головна потреба наших захисників, звичайно, це продукти харчування, до заготівлі яких підключилися в кожному селі і містечку району. Школярі плетуть маскувальні сітки, збирають кошти. Активно працюють юні волонтери в обох лисянських школах, Вотилівці, Дашуківці, Бужанці. В області розгорнули майстерні, де ремонтується пошкоджена в боях військова техніка. Але найбільшу радість солдатам в окопах доставляють не домашні продукти і теплі речі, а сама поява волонтерів - посланців з рідного краю, від яких хочуть почути останні новини, розпитати про рідних, друзів».

Звичайно, що представлені у статті волонтерські організації лише невелика частка багатотисячної армії волонтерів, що допомагають нашим воїнам. Війна на Сході України триває вже три роки і, незважаючи на запевняння влади про забезпечення збройних сил усім необхідним, волонтери й досі відіграють досить важливу роль. Тому дослідження й збір матеріалів про волонтерський рух на Черкащині буде продовжено і висвітлено в майбутніх дописах і статтях, а також представлено в експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею.

Тетяна Григоренко

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