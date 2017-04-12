В Оршанці отримали свідоцтва 262 молодих прикордонники (ФОТО)

262 молодих прикордонники сьогодні отримали свідоцтва про закінчення навчання в центрі підготовки молодших спеціалістів державної прикордонної Служби України в Оршанці.





За словами начальника навчального центру полковника Дмитра Коцеруби, цьогорічний випуск особливий, оскільки курсанти проходили навчання не 6 місяців, як зазвичай, а 3.

- У зв’язку з бойовими діями виникла необхідність змінити порядок набору в державну прикордонну службу. Якщо раніше ми їх вчили 6 місцяів, то зараз 3 місяці. Але прискорена програма не впливала на якість. Вони вивчили свої посадові обов’язки, навчились застосовувати їх на практиці, навчились користуватись усіма зразками зброї, яка є на державному кордоні, - розповів полковник Коцеруба.

За його словами, випускники навчального центру будуть виконувати завдання по всьому кордону України, в тому числі і в зоні проведення антитерористичної операції.

- Їх головна задача – охорона державного кордону, забезпечення територіальної цілісності нашої держави, - наголосив полковник.

Із 262 випускників цьогоріч 66 дівчат. Відразу після випуску усі вони повернуться у свої прикордонні загони.

Як сказав начальник навчального центру, серед випускників є представники майже всіх прикордонних загонів, яких в Україні 20.

Випускниця Ольга Павленко родом з Одеської області. Говорить, витримала підсумкові іспити, бо була гарна підготовка.

- Рідні пишаються мною, бо не кожна жінка має сили та натхнення служити в прикордонній службі України, - розповідає Ольга.

Інший випускник Ігор Поляков із Маріуполя зізнається, що нині обстановка в місті напружена.

- Ми молодь, міняємо старше покоління, думаю, ситуація налагодиться. Вирішив піти в прикордонну службу, бо не хочу допускати, щоб якісь контрабандисти проходили через кордон і не були покарані, - говорить Ігор.

За словами Дмитра Коцеруби, цьогорічні випускники склали іспити краще, ніж минулих років, а тому й захищатимуть український кордон ще професійніше.

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