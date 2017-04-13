На комунальне підприємство «ЧЕЛУАШ» передали нові трактори

Арсенал черкаського комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» поповнили п’ятьма новими тракторами з відвалом та щіткою. Ця спеціальна техніка призначена для утримання доріг та тротуарів як у зимній, так і в літній періоди. Її за результатами відкритих торгів придбали у фірми «Техноторг». Саме ця компанія подала найменшу цінову пропозицію, інформує офіційний сайт міськради.



Як запевнив під час передачі документів на техніку міський голова Анатолій Бондаренко, на цьому в Черкасах не зупинятимуться.

– Ми й надалі продовжуємо курс із відродження наших комунальних підприємств. Сподіваюся, що врешті нам вдасться вийти на якісно новий рівень надання послуг, – підкреслив він.

Відтепер у розпорядженні дорожньої комунальної служби з’явилося ще три великих трактори «Беларус 82.1» (вартістю 711,5 тис грн за один) та два малих – «Беларус 320.4» (його ціна склала 420 тис. грн). Останні пристосовані для прибирання тротуарів. Усіх машини виготовили на сертифікованому заводі в Миколаєві, утім, комплектуючі до них – білоруські.

– Це багатофункціональні трактори, для них можна замовити додаткове обладнання й використовувати не тільки з метою очистки вулиць, а для різних потреба міста,– зазначив представник компанії «Техноторг» Олександр Петров.

За словами директора «ЧЕЛУАШу» Олега Ашавського, тепер, завдяки такому оновленню, його працівникам значно легше впоратися з усіма покладеними на підприємство завданнями.

– Звісно, потреби в техніці ще є. Тим не менш, можна говорити про те, що це переоснащення суттєво допоможе нам у виконанні всіх статутних завдань, – зауважив він. – Аби вулиці нашого міста були чистими й охайними.

Загалом, нагадаємо, від початку року для цього комунального підприємства придбали дев’ять тракторів. Разом із тим, парк спецтехніки на ЧЕЛУАШі поповнився й автогрейдером, катком та міні-навантажувачем.

– Тривалий час на це підприємство не звертали уваги, і тепер, ось такими кроками, ми поступово відродимо його, – додав у свою чергу заступник директора КП «ЧЕЛУАШ», депутат міськради Станіслав Лукирич.

За його словами, наразі вже оголошений тендер для закупівлі ще одного екскаватора, двох фронтальних навантажувачів (як додаткове обладнання до закуплених раніше тракторів), нового рециклера та фрези.

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