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Уманські хасиди прив’язали коня до іномарки і на швидкості тягнули по трасі

14 квітня 2017, 09:15 Новини Черкас та Черкаської області
Подія трапилась 13 квітня на трасі Гереженівка-Умань. Люди, що проїжджали повз побачили, як іномарка тягне коня. Коли машина зупинилась, з неї вийшли хасиди. Очевидці зафіксували порушення на відео. Подробиці подій з’ясовуються.


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Про це повідомляє Вечірня Умань, посилаючись на уманчанина Олександра Фролова.

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Коментарі  

 
+2 #11 Ірина 14.04.2017 12:33
Редакція Прочерку займіться розслідуванням. З таким треба боротися, треба, щоб такі звірства набували максимального розголосу. У вас є доступ до інформації, з'ясуйте ім'я, прізвище, того, хто це робив, розмістіть його фото. Чим більше буде інформації, розголосу - тим краще.
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-1 #10 ман 14.04.2017 11:55
нагадує дії політиків з народом
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0 #9 Регіональна Тальнівщина 14.04.2017 11:51
Цитую правда:
нелюди!


А тепер ясно вам чому Уманщина з завидною регулярністю вибирає собі бандита антончика?
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-4 #8 Хохол 14.04.2017 11:24
Шо ви до людини докулупалися ?
Головне що він не кацап, хай собі людина тягне, він же його не вкрав, товар його і йому вирішувати з доставкою, аби дороги не розбивав.
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-2 #7 Ша 14.04.2017 11:20
В этом понимать надо, коня вести под узду это таки работа, а работать в такие дни низя.
Тянуть машине можно, БМВ не хасидка а немка.
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+1 #6 Ох 14.04.2017 11:13
Ну-ну.
Далі буде....
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0 #5 . 14.04.2017 11:02
Цитую стабилизец:
диким людям в дикой стране полное раздолье, сожрут его, наверное. :sad:

На жаль, це сталося не в "дікой странє" Хацапстані - це сталося в Україні :sad:
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+3 #4 стабилизец 14.04.2017 09:51
диким людям в дикой стране полное раздолье, сожрут его, наверное. :sad:
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+12 #3 Водолаз 14.04.2017 09:40
треба було нашим хлопцям ще по морді дати за такі діяння.
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+16 #2 Водолаз 14.04.2017 09:38
хіба це люди? вислати з України негідників, без права в'їзду!
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