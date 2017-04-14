Уманські хасиди прив’язали коня до іномарки і на швидкості тягнули по трасі

Подія трапилась 13 квітня на трасі Гереженівка-Умань. Люди, що проїжджали повз побачили, як іномарка тягне коня. Коли машина зупинилась, з неї вийшли хасиди. Очевидці зафіксували порушення на відео. Подробиці подій з’ясовуються.
Про це повідомляє Вечірня Умань, посилаючись на уманчанина Олександра Фролова.
А тепер ясно вам чому Уманщина з завидною регулярністю вибирає собі бандита антончика?
Головне що він не кацап, хай собі людина тягне, він же його не вкрав, товар його і йому вирішувати з доставкою, аби дороги не розбивав.
Тянуть машине можно, БМВ не хасидка а немка.
Далі буде....
На жаль, це сталося не в "дікой странє" Хацапстані - це сталося в Україні