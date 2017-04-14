У Черкасах загиблих АТОвців вшановують маршем

У ці хвилини в Черкасах триває пам’ятна хода на честь загиблих учасників АТО. Стартувала хода від площі Богдана Хмельницького та прямує до Долини троянд. В маршi бере участь близько тисячi людей. Про це інформує журналіст «Прочерку».











Як раніше повідомляли у Черкаській міськраді, для участі в ході запрошені військовослужбовців Навчального центру Державної прикордонної служби України, громадські організації, курсанти інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, рідні загиблих бійців АТО, їх побратими, представники військових формувань, добровольчих батальйонів, спілки ветеранів Афганістану, громадськість міста.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням пам’ятних заходів у центральній частині Черкас обмежать проїзд транспорту.

Як інформують у департаменті організаційного забезпечення, на захист рідної України стали тисячі жителів нашого міста, із них – 1540 захисників вже отримали статус учасників бойових дій, 99 воїнів повернулися з війни інвалідами, 24 – віддали власне життя. Аби подякувати кожному, хто захищав і продовжує захищати східні кордони України, в обласному центрі проведуть низку пам’ятних заходів.

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