На бульварі розбирають нову тротуарну плитку, бо покладена через дупу, - журналіст

Вже відремонтований бульвар Шевченка у Черкасах знову перерили. Користувачі соцмереж з цього приводу вже висловили багато припущень. Детальніше про причину пише черкаський журналіст-розслідувач Вадим Комаров.







«Тротуарну плитку, що поклав "УкрЄвробууд" через дупу. Сьогодні прийшлося позбирати! Чому? Бо ці ідіоти з руками, що виросли із с*аки, разом із наглядом В.Митюком та замовником Директором Департаменту Архітектури Артуром Савіним тупо заклали тротурною плиткою люки водопровідної мережі! Внаслідок чого поставили "раком" КП "Черкасиводоканал", котрий в разі пориву міг втратити час на усунення пориву та втратити значну кількість води, котра в свою чергу могла спричинити ще гірші і непербачувані пошкодження та наслідки», – пише у «Фейбуці» Комаров.

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