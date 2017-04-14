реклама
5TV

На бульварі розбирають нову тротуарну плитку, бо покладена через дупу, - журналіст

14 квітня 2017, 23:13 Новини Черкас та Черкаської області

Вже відремонтований бульвар Шевченка у Черкасах знову перерили. Користувачі соцмереж з цього приводу вже висловили багато припущень. Детальніше про причину пише черкаський журналіст-розслідувач Вадим Комаров.

17952566_722295734642614_4780835314785351373_n

«Тротуарну плитку, що поклав "УкрЄвробууд" через дупу. Сьогодні прийшлося позбирати! Чому? Бо ці ідіоти з руками, що виросли із с*аки, разом із наглядом В.Митюком та замовником Директором Департаменту Архітектури Артуром Савіним тупо заклали тротурною плиткою люки водопровідної мережі! Внаслідок чого поставили "раком" КП "Черкасиводоканал", котрий в разі пориву міг втратити час на усунення пориву та втратити значну кількість води, котра в свою чергу могла спричинити ще гірші і непербачувані пошкодження та наслідки», – пише у «Фейбуці» Комаров.

17951769_722295444642643_5527750224502670771_n

реклама

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Чужого болю не існує: черкащанка разом з українськими зірками допомагає важкохворим
Уманська художниця-аспірантка малює пальцями (ФОТО)
10 маловідомих фактів про черкаський Палац одружень
Театр
Loading...