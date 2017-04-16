Незвичайні крашанки та святкова посилка в зону АТО, - як черкащани святкують Великдень (ФОТО)

Сьогодні православні християни святкують велике свято – Великдень. Дехто з черкащан вже з вечора відвідали службу в церкві, освятили паски та крашанки, а також встигли поділитись світлинами своїх святкувань у соціальній мережі. Тож, як святкують Великдень черкащани?

Так, секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький почав відзначати свято ще звечора, прийшовши до церкви.

«Сьогодні вдруге у житті прийшов до Cвято-Троїцького кафедрального собору звечора, щоб посвятити паску. Зробити це можна і напередодні Великодня, з 19 до 21 години. Зокрема, актуально для тих, хто хоче зранку краще виспатися. Інша справа, що куштувати різноманітні смаколики все ж не можна завчасно. Хочу привітати черкащан із прийдешнім святом, Великоднем! Бажаю добра, світла, миру та Божого благословіння!», - написав Олександр Радуцький.

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко виклав свої фото з церкви, а також привітав жителів Черкащини зі святом.

«Нехай яскраве світло Великодня засяє над Україною та подарує нам довгоочікуваний мир! Згадаймо у своїх молитвах усіх тих, хто нині береже наш спокій. Зустріньмо це величне свято добрими справами та з чистими помислами. І нехай Боже благословення ввійде в кожну оселю. Христос воскрес!»

Черкаська волонтерка Оксана Циганок вчора поділилась світлинами пакунків із пасками та крашанками, які волонтери передадуть нашим військовим у зону АТО.

«Всі готуються до Великодня...А ми - до Великодня в АТО... Білозірська громада, школи та дитячі садки передали близько 250 пасок та писанок, безліч смачнющих пиріжків та домашніх добреників. А ще дбайливо запакували і написали теплі, щирі побажання нашим Захисникам!», - прокоментувала фото Оксана Циганок.

Світлиною з церкви поділилась і відома журналістка із Черкас Юлія Галушка.

«Христос Воскрес! Пробувать паску в 4 ранку – done. Тепер можна і поспати», - прокоментувала фото Юлія.

А черкаська студентка Крістіна Орел поділилась світлинами нестандартних крашанок.

«А які у вас крашанки на Великдень?», - підписала фото Крістіна.

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